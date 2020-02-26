Как за копейки улучшить шумоизоляцию любого автомобиля

Проблема шума в салоне давно будоражат отечественных автомобилистов: в «Жигулях», «Москвичах» и «Волгах» такая опция была недоступна по умолчанию, а про творчество Ульяновского автомобильного завода лучше просто промолчать. Но вкусив первые, пусть и глубоко подержанные «иномарки», над тишиной в пассажирском отсеке начали задумываться. К хорошему быстро привыкают.
Так началась эпоха «шумки», которая стала неотъемлемой частью тюнинга, музыкальной подготовки и многих других доработок, которым россияне всегда уделяли много внимания. С седанами, которые долгие годы правили умами, все было предельно ясно. А вот популярность хетчбэков и универсалов, которых позже сменили кроссоверы всех мастей, далась покорителям шума не просто: объединенный с салоном багажник исправно добавлял децибелов. Решение искали долго, муторно, покрывая пол и стены толстыми матами рубероида и прочих исчадий химической промышленности. Пахло, к слову, соответствующе.
Но беда оставалась там же: багажник всегда шумел, пропуская посторонние звуки через дверь. Замена резинового уплотнителя давала улучшение, но не решала проблемы. Да и стоило это удовольствие немало: одним куском обтянуть пятую дверь Pajero или Prado невероятно сложно, а сам материал стоил дорого. В два слоя, как правило, не выходило — дверь переставала закрываться. Решение пришло, как всегда, с родины коронавируса.
Китайцы научились делать специальный уплотнитель, который можно было поставить дополнительно, в помощь к заводскому. Он не выпирает, не мешает, но значительно улучшает шумоподавление. Машина с такой доработкой куда тише, чем, например, заводская и даже дооборудованная дополнительной «шумкой» по полу и крыше. Кстати, салон ко всему прочему лучше держит «градус»: зимой в нем теплее, а летом — прохладнее.
Лента клеится на двусторонний скотч, держится плотно и не отходит под воздействием температур, легко переносит фирменные отечественные хлопки дверью, а стоит недорого. Установить ее можно самостоятельно: очистив и обезжирив поверхность, аккуратно оклеиваем дверь по кругу. Не спешите отмерять и резать — лучше сначала наклеить, а потом — отрезать. Варианты «кусочек доклеим, если что» здесь не работают. Надо делать единым полотном, стараясь оставить стык в самом скрытом месте. Например, в районе петель.
Зачастую, дополнительную шумоизоляцию дверей и багажника делают с помощью универсальных уплотнителей для окон. Эта идея более не актуальна по двум причинам: во-первых, стоимость строительного уплотнителя достаточно высокая, а китайцы предлагают решение намного дешевле. Во-вторых, строительная «резинка» изнашивается значительно быстрее. Так что изобретать велосипед не стоит — пользуйтесь готовыми решениями и наслаждайтесь поездкой в автомобиле в тишине.