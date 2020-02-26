Как за копейки улучшить шумоизоляцию любого автомобиля

Проблема шума в салоне давно будоражат отечественных автомобилистов: в «Жигулях», «Москвичах» и «Волгах» такая опция была недоступна по умолчанию, а про творчество Ульяновского автомобильного завода лучше просто промолчать. Но вкусив первые, пусть и глубоко подержанные «иномарки», над тишиной в пассажирском отсеке начали задумываться. К хорошему быстро привыкают.

Так началась эпоха «шумки», которая стала неотъемлемой частью тюнинга, музыкальной подготовки и многих других доработок, которым россияне всегда уделяли много внимания. С седанами, которые долгие годы правили умами, все было предельно ясно. А вот популярность хетчбэков и универсалов, которых позже сменили кроссоверы всех мастей, далась покорителям шума не просто: объединенный с салоном багажник исправно добавлял децибелов. Решение искали долго, муторно, покрывая пол и стены толстыми матами рубероида и прочих исчадий химической промышленности. Пахло, к слову, соответствующе.

Но беда оставалась там же: багажник всегда шумел, пропуская посторонние звуки через дверь. Замена резинового уплотнителя давала улучшение, но не решала проблемы. Да и стоило это удовольствие немало: одним куском обтянуть пятую дверь Pajero или Prado невероятно сложно, а сам материал стоил дорого. В два слоя, как правило, не выходило — дверь переставала закрываться. Решение пришло, как всегда, с родины коронавируса.