Обрыв приводного ремня: мелочи жизни или причина для слез?

Чтобы не быть голословными, мы решили обратиться за ответами к крупнейшему производителю различных ремней и поставщику многих автомобильных конвейеров по всему миру, компании DAYCO.

AVZ: Что же ждет автомобилиста при обрыве поликлинового ремня при движении?

DAYCO: Обрыв поликлинового ремня «не так страшен» только в теории. На практике все зависит от конкретной ситуации и от компоновки системы привода и подкапотного пространства. Оборванный поликлиновой ремень может повредить и другие элементы, в том числе попасть в привод ГРМ, что чревато серьезными последствиями для двигателя. Также не стоит забывать, что обрыв поликлинового ремня грозит водителю потерей работоспособности приводимых ремнем агрегатов — что если машина на трассе перед поворотом неожиданно лишится ГУРа?

AVZ: Что влияет на износ ремней кроме непрофессиональной установки?

DAYCO: Один из факторов — износ и несвоевременная замена других компонентов привода — роликов, шкивов. Ремень и шкивы должны вращаться в одной плоскости, и если из-за износа подшипников есть люфты, то на ремень начинают действовать дополнительные нагрузки. Дугой фактор — износ пазов шкивов, который приводит к истиранию ремня вдоль канавок.

AVZ: Как обычный пользователь сможет определить степень износа?

DAYCO: Любой износ спинки или реберной стороны ремня, трещины, неравномерное движение ремня при работающем двигателе, шум или писк — признаки необходимости не только замены ремня, но и поиска первопричины. Проблемы кроются не столько в самом ремне, сколько в шкивах и сопряженных устройствах.