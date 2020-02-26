Обрыв приводного ремня: мелочи жизни или причина для слез?

Чтобы не быть голословными, мы решили обратиться за ответами к крупнейшему производителю различных ремней и поставщику многих автомобильных конвейеров по всему миру, компании DAYCO.
AVZ: Что же ждет автомобилиста при обрыве поликлинового ремня при движении?
DAYCO: Обрыв поликлинового ремня «не так страшен» только в теории. На практике все зависит от конкретной ситуации и от компоновки системы привода и подкапотного пространства. Оборванный поликлиновой ремень может повредить и другие элементы, в том числе попасть в привод ГРМ, что чревато серьезными последствиями для двигателя. Также не стоит забывать, что обрыв поликлинового ремня грозит водителю потерей работоспособности приводимых ремнем агрегатов — что если машина на трассе перед поворотом неожиданно лишится ГУРа?
AVZ: Что влияет на износ ремней кроме непрофессиональной установки?
DAYCO: Один из факторов — износ и несвоевременная замена других компонентов привода — роликов, шкивов. Ремень и шкивы должны вращаться в одной плоскости, и если из-за износа подшипников есть люфты, то на ремень начинают действовать дополнительные нагрузки. Дугой фактор — износ пазов шкивов, который приводит к истиранию ремня вдоль канавок.
AVZ: Как обычный пользователь сможет определить степень износа?
DAYCO: Любой износ спинки или реберной стороны ремня, трещины, неравномерное движение ремня при работающем двигателе, шум или писк — признаки необходимости не только замены ремня, но и поиска первопричины. Проблемы кроются не столько в самом ремне, сколько в шкивах и сопряженных устройствах.
AVZ: Определить натяжение ремня можно самостоятельно или необходимо профессиональное оборудование?
DAYCO: В современных двигателях стоят автоматические натяжители, которые при правильном подборе ремня задают нужное натяжение. В иных случаях рекомендуется использовать специальный инструмент для проверки натяжения, например — Тензиометр Dayco DTM.
AVZ: В чем отличие ремней DAYCO от других производителей?
DAYCO: Dayco — это разработчик, производитель и поставщик приводных систем двигателей, как для автосборочных конвейеров, так и на вторичный рынок. Качеству Dayco доверяют ведущие автопроизводители. Еще на стадии проектирования Dayco подбирает оптимальное решение для каждой конкретной передачи в соответствии с требованиями к производительности и технико-функциональным условиям каждого применения.
AVZ: Нужно ли придерживаться рекомендаций производителя автомобиля по срокам замены ремней?
DAYCO: Автопроизводитель регламентирует срок замены по пробегу. Но эти рекомендации являются лишь ориентиром, предполагающим, что автомобиль и все его системы будут правильно эксплуатироваться и регулярно и своевременно обслуживаться. Срок службы ремня может снизиться в результате интенсивной манеры езды или, например, горной езды, в слишком холодных, жарких или пыльных условиях.
AVZ: Свист при средней нагрузке на двигатель — это ремень или ролики?
DAYCO: Шум — явный признак необходимости диагностики. Первая подсказка — визг ремня при запуске двигателя. Вторая подсказка — свист из-под капота во время парковки машины или при проверке генератора. При работающем двигателе следите за движениями ремня и ищите вибрацию или чрезмерные ходы автоматического натяжителя. Прекращение шума после распыления жидкости на ребристую сторону ремня указывает на несоосность шкивов, если шум становится громче — проблема в его натяжении.
AVZ: И последний вопрос: ремень имеет срок годности?
DAYCO: Ремни попадают под стандарт DIN7716, которые регламентирует условия и сроки хранения. При их соблюдении срок может быть до 5 лет и более.