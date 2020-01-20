5 способов проехать мимо гаишников, не привлекая внимания

Согласитесь, бывает же такое, когда забыли дома «права», страховку, паспорт, и вспомнили об этом лишь тогда, когда до дома за пять минут уже не доехать. По телу пробегает холодок, вы начинаете нервничать, и с особенным рвением делаете это, проезжая мимо патруля ГИБДД — замедляете излишне ход, напряжены, в глазах испуг и растерянность — это вас и выдает. А дальше, будьте уверены, ответственности не избежать.
Какие технологии «стелс» стоят на вооружении автомобилистов, позволяющие проехать мимо экипажа ДПС незамеченными, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Только без паники
Паника еще никогда не спасала жизни людей. В стрессовых ситуациях ни в коем случае нельзя поддаваться паническим настроениям и нервничать. Вот и при приближении к гаишникам сохраняйте спокойствие, сидите вальяжно, так, как вы делаете это всегда. Включите холодный и равнодушный взгляд, и управляйте автомобилем уверенно. А главное: не меняйте траекторию и скорость движения на глазах у полицейских.
Помнить о фарах
Если ваш автомобиль не оснащен дневными ходовыми огнями, обязательно включите фары ближнего света. В противном случае вас обязательно тормознут. Как минимум, это штраф в 500 рублей. А как максимум, обнаружив, что у вас нет документов или ваш «выхлоп» не свеж, готовьтесь к ответственности и похлеще.
Не менять полосу движения на глазах у гаишников
Еще один секрет от профессиональных водителей — не перестраиваться из ряда в ряд перед «гаишниками». И он не лишен логики. Если инспектор заметит, что автомобиль пытается перестроиться в дальний от него ряд, он обязательно решит, что водитель хитрит, пытаясь от него спрятаться за другими машинами. Поверьте, стражу порядка ничего не стоит достать вас из любого ряда. Для этого ему достаточно лишь взмахнуть «волшебной» полосатой палочкой, и все участники движения остановятся, освободив ему проход к дальнему ряду.
Выбрать правильную полосу движения
Если вы заприметили пикет вне города, то при свободной правой полосе движения, не стоит ехать по левой. В городе это не возбраняется, а вот на загородных трассах пункт 9.4 ПДД делать подобное запрещает. К тому же, двигаясь по ближней к инспектору полосе, вы покажите ему, что вам нечего бояться.
Не пачкать «номера»
А еще не стоит пренебрегать чисткой номерных знаков. Пусть за нечитаемый номер штраф — всего 500 рублей, но зато это лишний повод для остановки автомобиля патрулем ДПС.
Советы эти работают даже тогда, когда вам и вовсе нечего опасаться. Пользуйтесь ими, и не тратьте понапрасну время на общение с придорожными полицейскими.