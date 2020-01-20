5 способов проехать мимо гаишников, не привлекая внимания

Согласитесь, бывает же такое, когда забыли дома «права», страховку, паспорт, и вспомнили об этом лишь тогда, когда до дома за пять минут уже не доехать. По телу пробегает холодок, вы начинаете нервничать, и с особенным рвением делаете это, проезжая мимо патруля ГИБДД — замедляете излишне ход, напряжены, в глазах испуг и растерянность — это вас и выдает. А дальше, будьте уверены, ответственности не избежать.

Какие технологии «стелс» стоят на вооружении автомобилистов, позволяющие проехать мимо экипажа ДПС незамеченными, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Только без паники

Паника еще никогда не спасала жизни людей. В стрессовых ситуациях ни в коем случае нельзя поддаваться паническим настроениям и нервничать. Вот и при приближении к гаишникам сохраняйте спокойствие, сидите вальяжно, так, как вы делаете это всегда. Включите холодный и равнодушный взгляд, и управляйте автомобилем уверенно. А главное: не меняйте траекторию и скорость движения на глазах у полицейских.

Помнить о фарах

Если ваш автомобиль не оснащен дневными ходовыми огнями, обязательно включите фары ближнего света. В противном случае вас обязательно тормознут. Как минимум, это штраф в 500 рублей. А как максимум, обнаружив, что у вас нет документов или ваш «выхлоп» не свеж, готовьтесь к ответственности и похлеще.