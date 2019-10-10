Почему шины, диски и приводной ремень нужно менять раньше срока

Приводной ремень

Он есть в каждом автомобиле. В зависимости от модели и компоновки подкапотного пространства, цены на замену этого расходника разные. Могут взять 200 рублей, а могут и 4000 кровно заработанных. Это в том случае, если в машине два и более ремня.

Обычно ремень предписано менять через 60 000 км пробега. Однако лучше это делать раньше срока. Нет, сам ремень может быть в неплохом еще состоянии, а вот у шкивов может появиться люфт. Что запросто приведет к тому, что ремень слетит со шкивов. В результате не будет работать, скажем, водяная помпа и генератор. А это чревато перегревом двигателя и отказом электрики.

Тормозные диски

Их меняют вместе с колодками, потому многие водители стараются потянуть с заменой. А на биение руля при торможении просто не обращают внимание. Внешняя сторона дисков выглядит неплохо, ведь она куда меньше страдает от «пескоструя» и грязи, чем внутренняя. А там уже появились «борозды». Эффективность торможения при этом падает и в аварийной ситуации тормозного пути может просто не хватить. Результат — авария, в которой будете виноваты вы.