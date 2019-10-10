Почему шины, диски и приводной ремень нужно менять раньше срока

Приводной ремень
Он есть в каждом автомобиле. В зависимости от модели и компоновки подкапотного пространства, цены на замену этого расходника разные. Могут взять 200 рублей, а могут и 4000 кровно заработанных. Это в том случае, если в машине два и более ремня.
Обычно ремень предписано менять через 60 000 км пробега. Однако лучше это делать раньше срока. Нет, сам ремень может быть в неплохом еще состоянии, а вот у шкивов может появиться люфт. Что запросто приведет к тому, что ремень слетит со шкивов. В результате не будет работать, скажем, водяная помпа и генератор. А это чревато перегревом двигателя и отказом электрики.
Тормозные диски
Их меняют вместе с колодками, потому многие водители стараются потянуть с заменой. А на биение руля при торможении просто не обращают внимание. Внешняя сторона дисков выглядит неплохо, ведь она куда меньше страдает от «пескоструя» и грязи, чем внутренняя. А там уже появились «борозды». Эффективность торможения при этом падает и в аварийной ситуации тормозного пути может просто не хватить. Результат — авария, в которой будете виноваты вы.
Шины
Автомобильные покрышки — вещь недешевая, потому многие не спешат расставаться со старой «резиной» и ездят на ней максимально долго. А ведь критичным показателем при износе шин считается высота протектора в 1,6 мм для летних покрышек и 4 мм — для зимних. Однако многих это не останавливает и они эксплуатируют «резину», пока не сотрется индикатор износа.
Кроме ухудшения тормозных свойств, такие шины таят в себе и куда большую опасность: появление грыжи на боковине. Но последняя может попросту взорваться, когда автомобиль движется на высокой скорости. Это приведет к потере управления, заносу, который сможет погасить отнюдь не рядовой водитель. Как следствие — тяжелая авария, где можно не только списать машину в утиль, но и самому оказаться в больнице.
Не стоит экономить и покупать бывшую в употреблении «резину». И не смотрите на красочные объявления вроде тех, что рекламируют шины из Европы. Смотрите на дату производства покрышек и помните, что со временем полимеры стареют и резиновая смесь теряет свои первоначальные свойства.
Обычно покрышки «ходят» шесть сезонов. После этого их хорошо бы поменять на новые. Иначе можно получить такой сюрприз, как отслоение протекторного слоя. На скорости, это так же может привести к ДТП.