Почему ни в коем случае нельзя продлевать жизнь автомобильным предохранителям

Львиная доля всех бед на Руси кроется в двух закромах: лени и бедности. Отсюда же, к слову, все открытия и самоделки, коими испокон веков богата наша земля. Чтобы лишний раз с печки не вставать, мы такое изобретем, что всем остальным — только смущенно головой кивать. Однако далеко не все «разработки» оказываются безопасными и применимыми. Об одном из «хитов» гаражных инженеров портал «АвтоВзгляд» и расскажет.
Флажковый предохранитель призван уберечь дорогостоящую электрику автомобиля от случайного скачка напряжения: «принимая удар на себя», он попросту сгорает и, естественно, требует обыкновенной замены. Теория, которую знает каждый, кто поворачивает ключ в замке зажигания хотя бы месяц. Самый дешевый, китайский, с вероятностью брака около 50%, обойдется в два рубля. За добротный попросят рублей 10—15. По нынешним временам — стакан бензина.
Но у предохранителя есть одно неприятное свойство: сколько наборов не покупай, а нужного в итоге под рукой не окажется. Этого оказалось достаточно, чтобы бросить силы и время на эксперименты. Так и начались опыты над восстановлением флажка методом подручных средств. И догадались до странной, но рабочей схемы: если «зубья» обмотать медной проволокой, то цепь вновь замкнется и заработает. Вот же диво! Про сечение самой проволоки и про тугоплавкость меди никто особо не думал — работает и работает. А потом появляется тонкий дымок из блока предохранителей, который достаточно быстро превращается в самый настоящий пожар. А огнетушитель-то в багажнике…
Медь легко и быстро нагревается, расплавляя и поджигая все вокруг себя. Пластик блока предохранителей загорается, а дальше — как повезет: если пожар произошел под капотом, то там и подтеки бензина, и сухая, как порох тряпка, и прошлогодняя листва найдется. Достаточно, чтобы вызывать пожарный расчет. В салоне дела обстоят не лучше: тут блок окружен утеплителем, который прекрасно горит сам по себе. Одним словом, не стоит даже пробовать. И переложите огнетушитель под кресло пассажира переднего ряда. От него не убудет.
Любые эксперименты с восстановлением и ремонтом предохранителей в прямом смысле «не стоят выеденного яйца»: риск получить возгорание невероятно высок, а сумма сэкономленного не всегда превышает отечественную монету максимального наминала. Игра просто не стоит свеч. Поэтому подобные эксперименты можно объяснить только ленью. И обойдется такая лень невероятно дорого.
Внезапная «смерть» предохранителя и отсутствие запасного можно решить временным отказом от обогрева сидений, например. Уж лучше в холоде, чем без фар. Простой и надежный способ всегда иметь нужный предохранитель под рукой предложили автопроизводители: в салонном блоке всегда найдется место под парочку запасных. Если же «флажки» вылетают слишком часто, то дело в пробоях проводки: вооружившись мультиметром можно очень быстро обнаружить неисправность. И сделать это следует как можно быстрее.