Почему ни в коем случае нельзя продлевать жизнь автомобильным предохранителям

Львиная доля всех бед на Руси кроется в двух закромах: лени и бедности. Отсюда же, к слову, все открытия и самоделки, коими испокон веков богата наша земля. Чтобы лишний раз с печки не вставать, мы такое изобретем, что всем остальным — только смущенно головой кивать. Однако далеко не все «разработки» оказываются безопасными и применимыми. Об одном из «хитов» гаражных инженеров портал «АвтоВзгляд» и расскажет.

Флажковый предохранитель призван уберечь дорогостоящую электрику автомобиля от случайного скачка напряжения: «принимая удар на себя», он попросту сгорает и, естественно, требует обыкновенной замены. Теория, которую знает каждый, кто поворачивает ключ в замке зажигания хотя бы месяц. Самый дешевый, китайский, с вероятностью брака около 50%, обойдется в два рубля. За добротный попросят рублей 10—15. По нынешним временам — стакан бензина.

Но у предохранителя есть одно неприятное свойство: сколько наборов не покупай, а нужного в итоге под рукой не окажется. Этого оказалось достаточно, чтобы бросить силы и время на эксперименты. Так и начались опыты над восстановлением флажка методом подручных средств. И догадались до странной, но рабочей схемы: если «зубья» обмотать медной проволокой, то цепь вновь замкнется и заработает. Вот же диво! Про сечение самой проволоки и про тугоплавкость меди никто особо не думал — работает и работает. А потом появляется тонкий дымок из блока предохранителей, который достаточно быстро превращается в самый настоящий пожар. А огнетушитель-то в багажнике…