Что делать водителю, если мотор машины вдруг начал стучать

Значительная часть обладателей «железных коней» мало когда задумывается над тем, как функционируют узлы силового агрегата машины. Что вполне объяснимо –при нынешнем уровне развития автосервиса в нашей стране, такими вопросами вообще можно не заморачиваться. Особенно в ситуациях, когда никаких проблем с мотором не возникает и он работает, что называется, как часы.

Между тем, если кто не знает, достичь такого качества работы двигателя невозможно без четкого функционирования газораспределительного механизма (ГРМ). Для него крайне важно обеспечить такой цикл движения каждого клапана, при котором бы тот открывался и закрывался в нужный момент. В идеале это означает, что зазор между распределительным валом и самим клапаном должен быть сведен к нулю. Эта минимизация зазоров дает ряд выигрышных моментов для двигателя, в числе которых, например, прибавка мощности, снижение расхода топлива, уменьшение шумности. В современных моторах эти преимущества достигаются за счет таких элементов ГРМ, как гидрокомпенсаторы клапанов.