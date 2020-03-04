Что делать водителю, если мотор машины вдруг начал стучать

Значительная часть обладателей «железных коней» мало когда задумывается над тем, как функционируют узлы силового агрегата машины. Что вполне объяснимо –при нынешнем уровне развития автосервиса в нашей стране, такими вопросами вообще можно не заморачиваться. Особенно в ситуациях, когда никаких проблем с мотором не возникает и он работает, что называется, как часы.
Между тем, если кто не знает, достичь такого качества работы двигателя невозможно без четкого функционирования газораспределительного механизма (ГРМ). Для него крайне важно обеспечить такой цикл движения каждого клапана, при котором бы тот открывался и закрывался в нужный момент. В идеале это означает, что зазор между распределительным валом и самим клапаном должен быть сведен к нулю. Эта минимизация зазоров дает ряд выигрышных моментов для двигателя, в числе которых, например, прибавка мощности, снижение расхода топлива, уменьшение шумности. В современных моторах эти преимущества достигаются за счет таких элементов ГРМ, как гидрокомпенсаторы клапанов.
Данные узлы предназначены для устранения зазоров между клапанами и распределительным валом. Функционируют они за счет гидравлического давления моторного масла, создаваемого в системе смазки. Принцип их действия прост — каждый гидрокомпенсатор имеет внутри камеру, куда под давлением насоса поступает масло. Оно давит на мини-поршенек, который и устраняет зазор между клапаном и толкателем. Казалось бы, все просто, но, как говорится, в любом деле есть нюансы…
Проблема в том, что каналы, по которым в гидрокомпенсаторах движется масло, очень тонкие. И если в такой канал попадут даже малейшие частицы грязи, то движение масляного потока внутри гидрокомпенсатора может быть остановлено, а сам он окажется неработоспособным. Как следствие — возникают зазоры между клапанами и толкателями, что в итоге провоцирует повышенный износ деталей всей клапанной группы. А это, в свою очередь, ведет к целому набору других проблем: появлению характерного стука, снижению мощности двигателя, ухудшению его экологических показателей, резкому увеличению расхода топлива.
Для устранения подобного «стучания» мастерам нередко приходится делать частичную разборку мотора и настройку зазоров, что всегда чревато большими затратами. Впрочем, при выявлении подобного дефекта существует и другой вариант решения проблемы. Этот способ, позволяющий восстановить работоспособность гидрокомпенсаторов без какой-либо разборки двигателя, внедрили специалисты немецкой компании Liqui Moly, разработавшие присадку Hydro Stossel Additiv.
Предложенная ими идея оказалась не только простой по реализации, но и весьма эффективной. Основной смысл идеи заключается в экспресс-очистке масляных каналов гидрокомпенсаторов. Очевидно, что когда они засорены, гидрокомпенсаторы не работают. Но достаточно удалить из каналов грязь — и все функции восстанавливаются. Именно так и работает немецкий препарат Hydro Stossel Additiv. Специально подобранная рецептура позволяет ему прочищать даже самые тонкие каналы системы смазки, что нормализует подачу моторного масла ко всем значимым узлам ГРМ.
Благодаря этому гидрокомпенсаторы начинают смазываться и функционировать нормально. Статистика применения продукта показала, что эффект проявляется уже через 300 км пробега после заливки, причем при следующей замене масла «подновлять» присадку уже не требуется. Сервисная практика свидетельствует, что 300 мл присадки с избытком хватает для обработки системы смазки, в которой объем применяемого масла не превышает шести литров.