Непростительная ошибка, которую совершают все российские водители при замене ламп в фарах авто

Со временем любая лампочка погаснет, будь то галогенка, ксенон или даже диод. Обычная «советская» лампочка в теории должна прослужить около 500 часов. Ксеноновый светильник обязуется освещать дорогу не менее двух тысяч часов, а производители диодов говорят уже о десяти тысячах часов. Однако ни один из вышеперечисленных представителей мира ламп не прослужит заявленное время, если не соблюдать простые правила установки.

Пример на поверхности: оригинальная лампа, установленная в автомобиль на заводе, светит намного дольше, чем аналогичная, но уже инсталлированная самостоятельно. В некоторых случаях «собака зарыта» в бракованной детали, на наших просторах всякое встречается, однако в большинстве своем виноваты сами водители.

Ни один из нас не догадался хотя бы мельком проглядеть инструкцию: достал лампу из коробки, положил на аккумулятор, потом открыл фару, вытащил старую, вставил новую и захлопнул крышку. Вроде никак иначе и нельзя, однако важнейшее правило замены любых ламп было нарушено: стеклянную колбу нельзя трогать руками, а если контакт произошел, то необходимо «стереть отпечатки» спиртом. Специально для этих целей многие фирменные лампы комплектуются белой тканевой перчаткой, кстати.