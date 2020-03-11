Непростительная ошибка, которую совершают все российские водители при замене ламп в фарах авто

Со временем любая лампочка погаснет, будь то галогенка, ксенон или даже диод. Обычная «советская» лампочка в теории должна прослужить около 500 часов. Ксеноновый светильник обязуется освещать дорогу не менее двух тысяч часов, а производители диодов говорят уже о десяти тысячах часов. Однако ни один из вышеперечисленных представителей мира ламп не прослужит заявленное время, если не соблюдать простые правила установки.
Пример на поверхности: оригинальная лампа, установленная в автомобиль на заводе, светит намного дольше, чем аналогичная, но уже инсталлированная самостоятельно. В некоторых случаях «собака зарыта» в бракованной детали, на наших просторах всякое встречается, однако в большинстве своем виноваты сами водители.
Ни один из нас не догадался хотя бы мельком проглядеть инструкцию: достал лампу из коробки, положил на аккумулятор, потом открыл фару, вытащил старую, вставил новую и захлопнул крышку. Вроде никак иначе и нельзя, однако важнейшее правило замены любых ламп было нарушено: стеклянную колбу нельзя трогать руками, а если контакт произошел, то необходимо «стереть отпечатки» спиртом. Специально для этих целей многие фирменные лампы комплектуются белой тканевой перчаткой, кстати.
Казалось бы, мелочь, однако жирные отпечатки на стеклянной колбе задерживают тепло, лампочка перегревается и может просто перегореть или даже взорваться. Раньше считалось, что это правило годится только для галогеновых ламп, но с тем же ксеноном все аналогично. Только лопнувшая лампочка повредит линзу, замена которой обойдется много дороже.
В комплекте не оказалось перчатки? Не беда. Можно воспользоваться носовым платком, салфеткой, вывернутой наизнанку строительной рукавицей или даже носком. Главное — не трогать лампу руками. Тогда и только тогда осветительный прибор прослужит долго. Прежде, чем винить производителя, искать следы китайской подделки и злословить на тему «вот раньше было качество», нужно просто прочитать инструкцию, а потом выполнить операцию строго следую ее букве.
И если водителям нарушения регламента простительны по незнанию, то объяснения подобной халатности на многих СТО и даже дилерских центров найти сложно. Отчего бы не выделиться перед клиентом и вставить лампочку, использую одноразовую перчатку? Выглядит элегантно, смотрится впечатляюще и ничего не стоит. Именно по таким мелочам, к слову, можно давать оценку любому сервису. Если мастер не может правильно поменять лампочку, то и доверять ему более сложную работу не рекомендуем. И тем более — платить за нее.