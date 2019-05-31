Как законно и своими силами заставить фары светить лучше, чем прежде

Фото: АвтоВзгляд
Летние ночи скоротечны, но темны, хоть глаз выколи. И тут обнаруживает себя старая, как мир, и изученная до дыр проблема: фары уже не светят. Слепят, горят, но дороги не видно. Куда бежать? Кому звонить и что крутить? Портал «АвтоВзгляд» подскажет решение проблемы.
Ефим Розкин

Каждый километр ночью — испытание, таящее в себе множество различных угроз: от новой ямы до старых знакомых. Неисправные фары многократно усиливают эффект, а также вероятность появления непредвиденных расходов. Чтобы не отсчитать последние, нужно разобраться в проблеме, выявить и наказать виновных.

роблема — плохой, недостаточный свет фар, а виновник — сам водитель. Кто, как не он, должен следить за состоянием личного авто? Штрафные санкции в силу неизлечимо тяжелых финансовых условий — это бесчеловечно, так что применим к самому себе принудительные работы!

Начнем, пожалуй, с человеческого фактора: пытаясь в прошлый раз заменить перегоревшую лампочку, естественно в темноте при свете фонарика от мобильного телефона и естественно на обочине дороги, воткнуть ее правильно шансов, будем объективны, не было. Сейчас тепло, сухо и светло — проверим.

Вероятность, что лампочка стоит криво, составляет около 100%. Поправив источник света самостоятельно, можно не только крепко сэкономить, но и уладить конфликт с освещением.

Второй пункт работ — осмотр самой лампы, купленной за несметную сумму на ближайшей АЗС. Китайский производитель сильно старался скопировать известный бренд, но сил у «волшебников Поднебесной» хватило только на упаковку. А все остальное — корявое и кривое, дурно собранное. Требовать от такой лампы корректной работы — не серьезно.

Экономика должна быть экономной, так что впредь лампы покупаем заранее и только у проверенного поставщика. Выдохнули и выбросили, поставив взамен проверенное временем и отзывами «светило».

Из первопричин осталась последняя, но самая важная. Непосредственно настройка фар. Сделать это точно можно только на профильном сервисе, где мастер с помощью специального оборудования. Однако в силу причин и обстоятельств непреодолимой силы, воспользуемся ровной стеной с удобным подъездом. Дорожка должна быть без серьезных изъянов, а расстояния, необходимое для корректировки фар — около пяти метров.

Пока ждем сумерек, проверим давление в шинах — оно должно быть одинаковым во всех четырех колесах. Иначе операция смысла не имеет. Поработав насосом, включаем ближний свет и наблюдаем границу светового пучка, отраженную на стене. Оба «светильника» должны «рисовать линию» на высоте чуть выше колена.

Если один из них «ошибается», то открываем капот и нащупываем пластиковый винт на корпусе блок-фары, который позволяет поднять или опустить границу светового пучка. Сделать это совсем не сложно, сил и ловкости хватит даже у ребенка.

Ну а еще большей освещенности можно добиться только сняв и отполировав фару — подробнее о том, как это сделать, можно узнать здесь.

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31 мая 2019
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