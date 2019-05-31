Как законно и своими силами заставить фары светить лучше, чем прежде

Каждый километр ночью — испытание, таящее в себе множество различных угроз: от новой ямы до старых знакомых. Неисправные фары многократно усиливают эффект, а также вероятность появления непредвиденных расходов. Чтобы не отсчитать последние, нужно разобраться в проблеме, выявить и наказать виновных.

роблема — плохой, недостаточный свет фар, а виновник — сам водитель. Кто, как не он, должен следить за состоянием личного авто? Штрафные санкции в силу неизлечимо тяжелых финансовых условий — это бесчеловечно, так что применим к самому себе принудительные работы!

Начнем, пожалуй, с человеческого фактора: пытаясь в прошлый раз заменить перегоревшую лампочку, естественно в темноте при свете фонарика от мобильного телефона и естественно на обочине дороги, воткнуть ее правильно шансов, будем объективны, не было. Сейчас тепло, сухо и светло — проверим.

Вероятность, что лампочка стоит криво, составляет около 100%. Поправив источник света самостоятельно, можно не только крепко сэкономить, но и уладить конфликт с освещением.