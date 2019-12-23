5 хитрых способов защитить машину от ДТП на парковке

Как избежать ДТП на парковке? А как уберечь любимую «ласточку» от повреждений, пока вы ходите по супермаркету или смотрите кино? Портал «АвтоВзгляд» подготовил несколько полезных лайфхаков, которые помогут спасти транспортное средство от возможной аварии.



От греха подальше

Конечно, приятно выйти из машины и сразу же нырнуть в метро, офис или торговый центр. Но все остальные водители рассуждают так же, поэтому парковка у входа всегда забита плотнее всего. А вот чуть дальше от пункта назначения наверняка можно найти более просторное и безопасное место для стоянки. Правда, придётся немного прогуляться, но это много лучше, чем потом бегать по страховым и автосервисам. Увы, но в большинстве случаев именно там, где скопление машин, автовладельцы и притирают друг друга.