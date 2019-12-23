5 хитрых способов защитить машину от ДТП на парковке

Как избежать ДТП на парковке? А как уберечь любимую «ласточку» от повреждений, пока вы ходите по супермаркету или смотрите кино? Портал «АвтоВзгляд» подготовил несколько полезных лайфхаков, которые помогут спасти транспортное средство от возможной аварии.
От греха подальше
Конечно, приятно выйти из машины и сразу же нырнуть в метро, офис или торговый центр. Но все остальные водители рассуждают так же, поэтому парковка у входа всегда забита плотнее всего. А вот чуть дальше от пункта назначения наверняка можно найти более просторное и безопасное место для стоянки. Правда, придётся немного прогуляться, но это много лучше, чем потом бегать по страховым и автосервисам. Увы, но в большинстве случаев именно там, где скопление машин, автовладельцы и притирают друг друга.
Чистота — залог здоровья
Ужасно обидно зацепить соседнюю машину просто потому, что её не было видно из-за налипшего на стёкла снега. Поэтому не ленитесь каждый раз перед поездкой поработать скребком и щёткой. Еще в помощь размораживающий спрей, быстро расплавляющий лёд и снег на стёклах.
Поможет соль и наполнитель для кошачьих туалетов
Друзья, это не ирония, а реальный лайфхак. Если машина забуксует, наполнитель поможет выбраться, ведь на тесной парковке опасно применять классический способ выезда «враскачку» — можно, не рассчитав ускорение, вылететь из ледяного плена прямо в соседний автомобиль. А наполнитель, подсыпанный под колёса, улучшит сцепление и позволит выехать на малом газу. Крупная соль действует схожим образом, и к тому же расплавляет лёд, делая его рыхлым.
Танцы под фонарем
В условиях короткого светового дня это важно! Многие парковки оборудованы камерами видеонаблюдения, и если кто-то заденет ваш автомобиль и скроется, есть шанс вычислить недобросовестного водителя по записи. Чем ярче освещено место, тем лучше будет видна машина, спровоцировавшая ДТП.
Глаз видит вас
Конечно, внешние камеры — это хорошо, но лучше подстраховаться. Купите видеорегистратор, он поможет в случае спорных ДТП в суде. Кстати, специалисты Mio Technolohy рекомендуют девайсы с парковочным режимом. Лучше активировать его, оставляя машину на парковке. В этом режиме запись начинается, если срабатывает датчик движения или датчик удара, то есть в кадр попадёт каждый, кто заденет вашу машину или даже просто проедет мимо. При этом софт автоматически присваивает всем парковочным записям статус «важное» и сохраняет их в защищённый от перезаписи отдел.