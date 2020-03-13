Премьеру «Форсаж 9» отменили: коронавирус кошмарит киношников

О переносе стало известно после того, как в официальном аккаунте Fast and Furious 9 в соцсетях появилось соответствующее сообщение. Причем, продюсеры решили отложить фильм сразу на год. Новой датой называют 2 апреля 2021 года.

Предположим, что причиной переноса стала именно эпидемия редкой китайской хвори, из-за которой мир буквально сошел с ума.

Видимо, продюсеры опасаются, что фильм не соберет достаточную кассу, ведь кинотеатры, особенно в США и Китае, могут закрыть. Вот и решили подстраховаться.