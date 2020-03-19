Как водителей лихо разводят в автосервисах на замену подвески

Громыхание подвески ведет только на СТО. Запущенная проблема может привести к большим тратам — изношенные или поврежденные детали быстро приведут в негодность всю ходовую. Поэтому, услышав «первые ноты», водитель, заинтересованный в исправности своего авто, стремится немедленно локализовать поломку и по возможности устранить.
Честный мастер будет долго диагностировать «ходовку» и вычислит «виновника всех бед». А вот жулик предложит поменять максимум деталей, чтобы хорошенько заработать. Об одном из самых распространенных «разводов» мы сегодня и расскажем.
Постукивание в колесе может быть следствием износа сайлентблоков или рычагов, стоек стабилизатора — костей — или разбитой шаровой. Даже отходившая свой срок опора двигателя может издавать аналогичный звук. Простор для ремонтов огромной, обдирай — не хочу.
Однако мало кто знает, что одной из самых распространенных причин стука в районе колеса становятся изношенные направляющие суппорта дисковых тормозов. Со временем, из-за реагентов и неправильного обслуживания — их регулярно не смазывали — эти крошечные железные втулки закисают, перестают скользить и разносят скобу. Появляется тот самый стук, которым частенько и пользуются ушлые механики, чтобы продать растяпе тонну железных деталей за две цены.
Этого можно было бы избежать, ведь в любом добротном сервисе знают о городской болезни дисковых тормозов: каждые тридцать тысяч километров их надо разбирать, чистить, а направляющие обильно смазывать густой высокотемпературной смазкой, желательно, разработанной специально для тормозной системы. Никаких «литолов» и «графиток» там быть не может — они просто не выдержат тандем высоких температур и воды. Тормоза в процессе эксплуатации разогреваются свыше 200 градусов, постоянно работают в контакте с грязью. Естественно, им нужна своя, специализированная смазка!
Если этого не делать, то система достаточно быстро закисает, приводя к перегреву — привет, возгорание! — и к заклиниванию — привет, ДТП! И, наконец, узел скоба-направляющие разбивают друг друга, приводя к возникновению тех самых стуков, которые обычно диагностируют неверно. Впрочем, утереть нос такому сервису достаточно просто: если гул пропадает при выжатых тормозах, то разбирать надо именно суппорт, меняя скобу и втулки, а подвеску трогать не следует.
С учетом сложного времени, которое в России, кажется, не закончится никогда, только собственные опыт и знания позволят вписаться в бюджет, выделенный на обслуживание машины. Полностью возложив ремонт на плечи СТО, автовладелец должен быть морально и материально готов к увеличению чека и дополнительным работам. Иначе предприятиям не выжить. Так что прежде, чем отправляться на очередной ремонт, нужно «пошурфить» форумы и сообщества по конкретной модели, посоветоваться и узнать методы диагностики. Сегодня этот совет актуален, как никогда.