Как водителей лихо разводят в автосервисах на замену подвески

Громыхание подвески ведет только на СТО. Запущенная проблема может привести к большим тратам — изношенные или поврежденные детали быстро приведут в негодность всю ходовую. Поэтому, услышав «первые ноты», водитель, заинтересованный в исправности своего авто, стремится немедленно локализовать поломку и по возможности устранить.

Честный мастер будет долго диагностировать «ходовку» и вычислит «виновника всех бед». А вот жулик предложит поменять максимум деталей, чтобы хорошенько заработать. Об одном из самых распространенных «разводов» мы сегодня и расскажем.

Постукивание в колесе может быть следствием износа сайлентблоков или рычагов, стоек стабилизатора — костей — или разбитой шаровой. Даже отходившая свой срок опора двигателя может издавать аналогичный звук. Простор для ремонтов огромной, обдирай — не хочу.

Однако мало кто знает, что одной из самых распространенных причин стука в районе колеса становятся изношенные направляющие суппорта дисковых тормозов. Со временем, из-за реагентов и неправильного обслуживания — их регулярно не смазывали — эти крошечные железные втулки закисают, перестают скользить и разносят скобу. Появляется тот самый стук, которым частенько и пользуются ушлые механики, чтобы продать растяпе тонну железных деталей за две цены.