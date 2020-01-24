Как безопасно и дешево вскрыть автомобиль, если потерял ключ или он остался в запертом салоне

Хлоп — дверь закрылась, а ключи, как торчали в замке зажигания, так там и остались. Только вот центральный замок уже успел попрощаться с владельцем и закрыл все пути попадания в салон. Жалобно хлюпает дверная ручка, молчит багажник.

Неприятная ситуация, которая может вызвать множество проблем: оказалось закрыто соседское авто, дилемма произошла отнюдь не в родном дворе или даже городе, а двигатель, что тоже бывает часто, даже не заглушен! Такую машину ведь и оставить страшно…

Попытки самостоятельного вскрытия, если, конечно, соответствующего опыта и снаряжения под рукой не оказалось, стабильно приведут к фиаско. В интернете множество видео, в которых лихие парни с помощью простой булавки открывают машины, квартиры и наручники, но на практике все намного сложнее.