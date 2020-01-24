Как безопасно и дешево вскрыть автомобиль, если потерял ключ или он остался в запертом салоне

Хлоп — дверь закрылась, а ключи, как торчали в замке зажигания, так там и остались. Только вот центральный замок уже успел попрощаться с владельцем и закрыл все пути попадания в салон. Жалобно хлюпает дверная ручка, молчит багажник.
Неприятная ситуация, которая может вызвать множество проблем: оказалось закрыто соседское авто, дилемма произошла отнюдь не в родном дворе или даже городе, а двигатель, что тоже бывает часто, даже не заглушен! Такую машину ведь и оставить страшно…
Попытки самостоятельного вскрытия, если, конечно, соответствующего опыта и снаряжения под рукой не оказалось, стабильно приведут к фиаско. В интернете множество видео, в которых лихие парни с помощью простой булавки открывают машины, квартиры и наручники, но на практике все намного сложнее.
Неужели предстоит разбить стекло, чтобы потом заплатить за новое, установку и большую уборку в салоне? Да и сокрушить сталинит, из которого делают боковые стекла автомобилей, как показывает практика, ничуть не легче, чем триплекс «лобового»: нужен определенный опыт, а также инструмент, который, как известно, лежит в закрытом багажнике. Как на зло, тут же оказался патруль ППС, с которым опять же предстоит неприятный разговор, если стоять и бить стекло. Собственность на автомобиль предстоит еще доказать…
Есть методика намного проще: вызвать специальную службу, мобильный-то по счастливому стечению обстоятельств оказался в кармане. Сколько это стоит и сколько займет времени? Оказывается очень быстро и совсем не дорого. Например, за вскрытие без последствий любого отечественного авто, будь то старенькая «девятка» или LADA Vesta, возьмут около двух тысяч. Иномарка обойдется дороже — от 3000 рублей.
Применим простую арифметику: само стекло обойдется примерно в полторы — две тысячи, около 1500 рублей возьмут за установку и еще тысячу — за уборку. Складываем и получаем ответ: вызвать специалиста выгоднее.
Простой запрос «вскрыть автомобиль» выдает разом тысячи предложений, а звонок в первые десять контор обозначает и временной интервал: мастер приедет за 30 минут, а время операции не превысит и 60 секунд. Требование только одно: необходимо предоставить документы на автомобиль по завершении операции. Оперативно. Вызываем!
В действительности специалист приехал намного быстрее. Само же вскрытие заняло вообще секунды: пластиковой карточкой известного банка отодвинули резиновый уплотнитель, в образовавшуюся щель сверху вставили надувную подушку, оснащенную грушей от тонометра, и сотворили щель, а второй подушкой — уже сбоку — просвет увеличили. Ну а дальше — дело техники: длинной проволочной скобой открывается ручка. Долгожданная дверь отворяется — пора предъявить документы.
Если автомобиль внезапно закрылся с ключами внутри — а произойти это может в любой момент и с любой машиной — не стоит впадать в панику и пороть горячку. Спокойствие и здравое мышление порой спасают из куда более сложных и опасных переделок. А вот нервные клетки — не восстанавливаются.