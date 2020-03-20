Что делать, если оторвал на АЗС заправочный пистолет, и как не переплатить за ущерб

Стремительный темп жизни и быстро сменяющие друг друга события заставляют нас концентрироваться на одном, совершенно забывая про другое. Довольно частая ситуация: на заправке зазвонил мобильный телефон, водитель поднимает трубку и трогается с места. И даже не вспоминает, что в горловине бензобака его автомобиля остался пистолет, который он благополучно и отрывает. И хорошо, если рассеянный водила заметил это сразу. Но ведь порой люди проезжают несколько километров с запчастью от бензоколонки в баке, прежде чем заметят в зеркале заднего вида, что с их автомобилем что-то не так, или пока им кто-то не сообщит об этом. Что делать, если такое произошло именно с вами?

Во-первых, без паники. Для сотрудников АЗС отрыв пистолета — вполне обыденная ситуация. А потому они не набросятся на вас с кулаками, да и вообще не будут делать из этого большой проблемы. Однако для себя каждый водитель должен усвоить, что подобный случай — это полноценное ДТП с участием транспортного средства. Поэтому просто остановитесь и вызовите сотрудника «заправки».

Если же вы обнаружили оторванный пистолет в баке спустя время, то необходимо вернуться на АЗС для дальнейшего решения вопроса. В противном случае к вам, как покинувшему место ДТП, могут быть применены санкции в виде лишения «прав» на срок 1—1,5 года или административный арест на 15 суток, согласно ст. 12.27 КоАП РФ.

Затем необходимо вызвать сотрудников ГИБДД, которые оформят происшествие, как ДТП. И в дальнейшем ваша страховая компания, полис ОСАГО которой вы возите с собой в бардачке автомобиля, компенсирует понесенный АЗС ущерб. Впрочем, есть альтернативный и более быстрый способ решения вопроса.