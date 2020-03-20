Что делать, если оторвал на АЗС заправочный пистолет, и как не переплатить за ущерб

Стремительный темп жизни и быстро сменяющие друг друга события заставляют нас концентрироваться на одном, совершенно забывая про другое. Довольно частая ситуация: на заправке зазвонил мобильный телефон, водитель поднимает трубку и трогается с места. И даже не вспоминает, что в горловине бензобака его автомобиля остался пистолет, который он благополучно и отрывает. И хорошо, если рассеянный водила заметил это сразу. Но ведь порой люди проезжают несколько километров с запчастью от бензоколонки в баке, прежде чем заметят в зеркале заднего вида, что с их автомобилем что-то не так, или пока им кто-то не сообщит об этом. Что делать, если такое произошло именно с вами?
Во-первых, без паники. Для сотрудников АЗС отрыв пистолета — вполне обыденная ситуация. А потому они не набросятся на вас с кулаками, да и вообще не будут делать из этого большой проблемы. Однако для себя каждый водитель должен усвоить, что подобный случай — это полноценное ДТП с участием транспортного средства. Поэтому просто остановитесь и вызовите сотрудника «заправки».
Если же вы обнаружили оторванный пистолет в баке спустя время, то необходимо вернуться на АЗС для дальнейшего решения вопроса. В противном случае к вам, как покинувшему место ДТП, могут быть применены санкции в виде лишения «прав» на срок 1—1,5 года или административный арест на 15 суток, согласно ст. 12.27 КоАП РФ.
Затем необходимо вызвать сотрудников ГИБДД, которые оформят происшествие, как ДТП. И в дальнейшем ваша страховая компания, полис ОСАГО которой вы возите с собой в бардачке автомобиля, компенсирует понесенный АЗС ущерб. Впрочем, есть альтернативный и более быстрый способ решения вопроса.
Если нет времени на оформление, то можно решить вопрос, что называется, на месте. Но сделать это грамотно. Для начала нужно понимать, что шланги и пистолеты колонки по закону должны быть оборудованы специальной разрывной муфтой, которая разъединяется, если к ней приложить усилие. Иначе говоря, вы не отрываете заправочный пистолет в буквальном смысле слова, а отсоединяете его от шланга. При этом клапан муфты предотвращает вытекание топлива из шланга. Муфта разрывается при нагрузке в 180 кг.
Как правило, если муфта многоразовая и других повреждений нет, восстановление работоспособности колонки у работников АЗС займет считанные минуты. В качестве жеста доброй воли можно предложить ему символическую сумму за причиненные неудобства. Однако при этом не забудьте попросить управляющего написать расписку, что у АЗС нет к вам претензий.
Однако ситуация может развиваться и по иному сценарию. Видя, что водитель растерян и расстроен, сотрудники АЗС могут намерено нагнетать обстановку, завышая ущерб, нанесенный им бензоколонке. Почувствовав вымогательство (максимальная цена многоразовой разрывной муфты не превышает 4000 рублей), необходимо однозначно вызвать ГИБДД. В этом случае вы не только не заплатите лишнего, но и, возможно, выявите нарушения на АЗС, что в корне может переломить ситуацию в вашу пользу.