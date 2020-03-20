Почему лучше не использовать минеральное масло в 5-летних иномарках, чтобы не угробить мотор

Хотя, какзалось бы, что особенного произойдет, если вместо дорогого синтетического масла залить в мотор минеральное? Вроде и бренд известный, и стоит заметно дешевле «синтетики». Так думает немало владельцев подержанных машин, даже не зная, что подобная затея грозит обернуться серьезными проблемами.

Для начала немного теории. На заводе-изготовителе моторное масло получают смешиванием так называемой основы и пакета присадок. Роль основы играет минеральное базовое масло, представляющее себой остаточные продукты перегонки нефти. То есть то, что остается после получения бензинов и дизельного топлива. Эти продукты не что иное, как комбинации углеводородов тяжелых фракций с высоким содержанием серы.

Стабильный состав такого масла получить трудно, потому как нефть бывают разной, да и технологии у каждой компании свои. А это плохо, поскольку именно от комбинации углеводородных соединений зависят вязкостные свойства смазки, которое мы покупаем в магазине. Поэтому производители применяют специальные загущающие присадки, которые и могут сыграть злую шутку.