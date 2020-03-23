Что делать, если застрял в грязи на автомобиле, а под рукой нет ни лопаты, ни троса

В большинстве своем, водители из года в год становятся все беспечнее. И это может сыграть с ними злую шутку. Трос в багажнике, равно как и лопату, сегодня мало, кто возит. Дороги ведь в городах уже сухие. Да и «вылетные» трассы в хорошем состоянии. Это может ввести в заблуждение, особенно начинающих автолюбителей. А вот дачные грунтовки уже не такие ровные, да еще и сырые. Поэтому большое количество машин быстро превращает такую дорогу в колейную полосу препятствий. Застрять — не проблема. Итак, машина «сидит», колеса буксуют. Что делать?
Опция «трактор»
Первое, что приходит на ум, это пойти искать трактор или грузовик, чтобы дернул тросом. В таком случае, не стоит забывать, что у трактористов очень часто есть только металлические тросы. Вытаскивать ими легковую машину крайне нежелательно, потому как главный недостаток таких тросов — они не эластичные. При рывке металлический трос не только вырвет буксировочную проушину, но и может деформировать подрамник. А это уже чревато серьезным ремонтом.
Бесполезно просить помочь и соседа, у которого в багажнике лежит обычная веревка или дешевый трос. Те, что продают в автомагазинах, с надписями вроде «парашютная стропа» — ерунда. Они годны лишь для буксировки машины, и то без рывков. Иначе «сцепка» порвется.
Подготовить машину
Поэтому чтобы быть уверенным в надежности троса, можно купить либо альпинистскую веревку, либо динамическую стропу. Такой «гаджет» сработает намного эффективнее. Автомобиль или грузовик, выполняющий роль буксира, разгонится и остановится, тем самым выполнив роль якоря. За счет эластичности, динамическая стропа выдернет автомобиль из грязевой ловушки.
Сделай сам
В машине всегда должна быть лопата. Причем, не маленькая саперная, а хорошая железная штыковая. Такой лопатой можно и талый снег разбить и грязь с глиной в стороны разбросать.
Поэтому сначала расчищаем себе максимум места. Убираем грязь из-под колес, двигаясь вперед-назад, делаем колею. Чтобы выехать быстрее, желательно убрать грунт и из-под днища, а потом положить под колеса ветки, или камни, соорудив подобие сэнд-траков. Ну и, конечно, поставить колеса прямо, чтобы они не служили тормозом. Затем, плавно, без пробуксовок, двигаемся вперед, дабы колеса зацепились за ветки-доски и прочие булыжники. После того, как шины найдут «зацеп», машина окажется на свободе.