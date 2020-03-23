Что делать, если застрял в грязи на автомобиле, а под рукой нет ни лопаты, ни троса

В большинстве своем, водители из года в год становятся все беспечнее. И это может сыграть с ними злую шутку. Трос в багажнике, равно как и лопату, сегодня мало, кто возит. Дороги ведь в городах уже сухие. Да и «вылетные» трассы в хорошем состоянии. Это может ввести в заблуждение, особенно начинающих автолюбителей. А вот дачные грунтовки уже не такие ровные, да еще и сырые. Поэтому большое количество машин быстро превращает такую дорогу в колейную полосу препятствий. Застрять — не проблема. Итак, машина «сидит», колеса буксуют. Что делать?

Опция «трактор»

Первое, что приходит на ум, это пойти искать трактор или грузовик, чтобы дернул тросом. В таком случае, не стоит забывать, что у трактористов очень часто есть только металлические тросы. Вытаскивать ими легковую машину крайне нежелательно, потому как главный недостаток таких тросов — они не эластичные. При рывке металлический трос не только вырвет буксировочную проушину, но и может деформировать подрамник. А это уже чревато серьезным ремонтом.

Бесполезно просить помочь и соседа, у которого в багажнике лежит обычная веревка или дешевый трос. Те, что продают в автомагазинах, с надписями вроде «парашютная стропа» — ерунда. Они годны лишь для буксировки машины, и то без рывков. Иначе «сцепка» порвется.