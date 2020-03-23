Что делать, если при торможении «бьют» руль и педаль тормоза

Диски и колодки

Начнем с самого простого. Если водитель за машиной не следит, детали тормозной системы могут быть так изношены, что стальное основание колодки будет касаться тормозного диска. Вот вам и первая причина рывков.

Когда на руле появиляется биение, усиливающееся при сильном нажатии на педаль тормоза, скорее всего, дело в изношенных тормозных дисках. При этом, с внешней они могут выглядеть отлично, а вот на внутренней стороне обнаружатся глубокие борозды, создающие вибрации при торможении. Такие неровности удаляются проточкой. Правда, последняя возможно лишь в том случае, если остаточная толщина диска окажется больше минимально допустимую. Поэтому иногда дешевле не пытаться экономить по мелочи и просто заменить диски и колодки, решив проблему.

Подклинивающий суппорт

В конструкции тормозных суппортов многих машин применяется так называемая плавающая скоба. При ее наличии, подклинивание поршня тормозного цилиндра, скажем, из-за попадания грязи, может привести к неравномерному торможению и рывкам. Решение тут простое — чистка тормозов, а в запущенном случае, замена тормозного цилиндра или даже всего суппорта в сборе. При этом, учтите, что на многих машинах суппорта меняют парами, а это удорожает ремонт.