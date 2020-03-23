Что делать, если при торможении «бьют» руль и педаль тормоза

Диски и колодки
Начнем с самого простого. Если водитель за машиной не следит, детали тормозной системы могут быть так изношены, что стальное основание колодки будет касаться тормозного диска. Вот вам и первая причина рывков.
Когда на руле появиляется биение, усиливающееся при сильном нажатии на педаль тормоза, скорее всего, дело в изношенных тормозных дисках. При этом, с внешней они могут выглядеть отлично, а вот на внутренней стороне обнаружатся глубокие борозды, создающие вибрации при торможении. Такие неровности удаляются проточкой. Правда, последняя возможно лишь в том случае, если остаточная толщина диска окажется больше минимально допустимую. Поэтому иногда дешевле не пытаться экономить по мелочи и просто заменить диски и колодки, решив проблему.
Подклинивающий суппорт
В конструкции тормозных суппортов многих машин применяется так называемая плавающая скоба. При ее наличии, подклинивание поршня тормозного цилиндра, скажем, из-за попадания грязи, может привести к неравномерному торможению и рывкам. Решение тут простое — чистка тормозов, а в запущенном случае, замена тормозного цилиндра или даже всего суппорта в сборе. При этом, учтите, что на многих машинах суппорта меняют парами, а это удорожает ремонт.
Коробка передач
Автоматическая коробка передач тоже может быть причиной рывков. Проверить это очень просто. Нужно медленно пустить машину накатом, не трогая педаль тормоза. Если она при этом дернулась, открывайте капот и проверяйте уровень жидкости в «автомате». В случае, если он ниже минимальной отметки, можно констатировать масляное «голодание» агрегата. Долейте жидкость, и рывки должны прекратиться. Не прекратились — придется ехать в сервис. Тянуть с этим визитом нельзя. Однажды ваш автомобиль просто встанет и потребуется замены дорогого гидроблока или управляющей электроники.