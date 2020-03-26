Как сделать так, чтобы глушитель машины не ржавел

Прежде всего, обратите внимание на качество запчастей. Глушители, изготовленные из жаропрочной легированной стали, служат дольше, но и стоят дороже. А вот те, что подешевле – брать не стоит. Обычное железо быстро гниет и прогорает, так что экономия закончится тем, что вы раскошелитесь дважды.

Делаем дренаж

Если автомобилю, скажем, год и выхлоп еще не покрылся ржавчиной, но вы хотите сыграть на опережение, чтобы уберечь дорогой узел, есть один способ. Тонким сверлом нужно сделать отверстие в нижней части задней «банки» глушителя. Дело в том, что внутри нее из-за разницы температур образуется конденсат. Это приводит к образованию большого количества воды. Она выходит в виде пара, или вовсе стекает на асфальт из выхлопной трубы, когда машина едет. Большое количество влаги в глушителе приводит к его коррозии, в результате чего он прогорает и превращается в труху. Небольшое отверстие решит проблему, ведь через него вода будет стекать.

Но тут есть нюанс. Прежде чем браться за дрель, посмотрите в интернете внутреннее строение глушителя именно вашей модели автомобиля. Часто внутри «банки» стоят глухие перегородки, поэтому сверлить придется в двух местах.