Какими автомобильными расходниками стоит запастись в карантин

Фото из открытых источников
Самоизоляция, введенная в городах из-за коронавируса, ограничивает передвижения людей. При этом понятны сроки снятия запретов на перемещения в пространстве и пешком, и на машине. А ведь рубль может еще больше упасть и цены на автомобильные расходники, как и на сами автомобили, поползут вверх. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, какими расходниками можно запастись, а какие не стоит покупать.

Поскольку в Европе много заводов не работает, перебои с поставкой запчастей более чем реальны. Да и сколько будет стоить, скажем, моторное масло, которое привозят из-за рубежа, предсказать сложно. У нас пока дефицита не наблюдается. На крупных интернет-площадках можно приобрести большинство запчастей и масел. Рассказываем, что можно купить про запас.

Тормозная жидкость

Она храниться 2–3 года. Главное, чтобы крышка емкости была герметичной и внутрь не попала влага. Иначе «тормозуха» потеряет свои свойства и банку придется выбросить.

Что касается тормозных колодок или дисков, то с ними проблем не будет. Разве что со временем дешевые колодки могут подкинуть сюрприз — накладки отойдут от основы. Тогда, считайте, ваша экономия вышла боком.

Аккумулятор

Аккумуляторная батарея — вещь недолговечная. Особенно если перед продажей ее хранили кое как. Поэтому, если покупать АКБ про запас, то смотрите на дату ее производства. В случае, если батарею произвели больше, чем полтора года назад, от такой покупки надо отказываться. Предельный срок хранения аккумулятора — 1—1,5 года. При этом, хранить дома батарею нельзя. Не забывайте про вредные для человека испарения электролита и то, что в тепле аккумулятор быстро разряжается. Хранить его нужно при температуре от 0 до 15 градусов. Плюс, проверять уровень заряда. Так что если у вас аккумулятор «свежий», с покупкой нового можно не торопиться.

Фото из открытых источников

Охлаждающая жидкость

В герметичной заводской упаковке храниться 3—5 лет. И тут надо смотреть на производителя и качество жидкости. Если со временем в ней появился осадок, заливать такую в систему охлаждения нельзя.

Моторное масло

Моторная смазка храниться 3 года. Покупать его впрок можно, но учтите, что сначала нужно посмотреть на дату выпуска масла (она есть на упаковке), а затем на так называемую группу качества. Проигнорировав все это, можно сильно пожалеть, ведь, например, масла группы качества SL подойдут уже не для каждого мотора. Современным подавай только SN.

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3 апреля 2020
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