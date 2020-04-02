Какими автомобильными расходниками стоит запастись в карантин

Поскольку в Европе много заводов не работает, перебои с поставкой запчастей более чем реальны. Да и сколько будет стоить, скажем, моторное масло, которое привозят из-за рубежа, предсказать сложно. У нас пока дефицита не наблюдается. На крупных интернет-площадках можно приобрести большинство запчастей и масел. Рассказываем, что можно купить про запас.

Тормозная жидкость

Она храниться 2–3 года. Главное, чтобы крышка емкости была герметичной и внутрь не попала влага. Иначе «тормозуха» потеряет свои свойства и банку придется выбросить.

Что касается тормозных колодок или дисков, то с ними проблем не будет. Разве что со временем дешевые колодки могут подкинуть сюрприз — накладки отойдут от основы. Тогда, считайте, ваша экономия вышла боком.

Аккумулятор

Аккумуляторная батарея — вещь недолговечная. Особенно если перед продажей ее хранили кое как. Поэтому, если покупать АКБ про запас, то смотрите на дату ее производства. В случае, если батарею произвели больше, чем полтора года назад, от такой покупки надо отказываться. Предельный срок хранения аккумулятора — 1—1,5 года. При этом, хранить дома батарею нельзя. Не забывайте про вредные для человека испарения электролита и то, что в тепле аккумулятор быстро разряжается. Хранить его нужно при температуре от 0 до 15 градусов. Плюс, проверять уровень заряда. Так что если у вас аккумулятор «свежий», с покупкой нового можно не торопиться.