Как не разориться и не потерять машину, пытаясь сэкономить на бензине

Первое, с чего можно начать — это установить на автомобиль газовое оборудование. Автомобиль на газе действительно экономичнее. Скажем, кубометр метана стоит на заправках 15–16 рублей, а эквивалентный ему литр 95-го бензина — 46–48 рублей. Но тут есть масса нюансов. Большую часть места в багажнике займет баллон с газом, а динамика разгона у «газовой» машины хуже. Да и какой газ выбрать — сжатый или сжиженный?

Сжатый — это метан, сжиженный — пропан-бутановая смесь. Последний много тяжелее воздуха, потому в подземный гараж такое авто могут и не пустить. Да и в обычном гараже оставлять машину нежелательно. Дело в том, что при утечке сжиженный газ не поднимается вверх, а скапливается внизу. Откачать его из ям и всяческих ниш непросто, а при опасной концентрации газ может взорваться. В итоге попытка сэкономить обернется катастрофой.

Метан дешевле, менее пожароопасен, да и горит лучше пропан-бутановой смеси. Поэтому если выбирать ГБО, то на сжатом газе. Но помните: «метановых» газовых заправок гораздо меньше, чем «колонок» с пропан-бутановой смесью.