Как не разориться и не потерять машину, пытаясь сэкономить на бензине

Первое, с чего можно начать — это установить на автомобиль газовое оборудование. Автомобиль на газе действительно экономичнее. Скажем, кубометр метана стоит на заправках 15–16 рублей, а эквивалентный ему литр 95-го бензина — 46–48 рублей. Но тут есть масса нюансов. Большую часть места в багажнике займет баллон с газом, а динамика разгона у «газовой» машины хуже. Да и какой газ выбрать — сжатый или сжиженный?
Сжатый — это метан, сжиженный — пропан-бутановая смесь. Последний много тяжелее воздуха, потому в подземный гараж такое авто могут и не пустить. Да и в обычном гараже оставлять машину нежелательно. Дело в том, что при утечке сжиженный газ не поднимается вверх, а скапливается внизу. Откачать его из ям и всяческих ниш непросто, а при опасной концентрации газ может взорваться. В итоге попытка сэкономить обернется катастрофой.
Метан дешевле, менее пожароопасен, да и горит лучше пропан-бутановой смеси. Поэтому если выбирать ГБО, то на сжатом газе. Но помните: «метановых» газовых заправок гораздо меньше, чем «колонок» с пропан-бутановой смесью.
Другой кардинальный способ экономии — вырезать нейтрализатор, особенно если он забит сажей. Ведь последняя выступает в роли эдакой пробки на выпуске, что двигатель, конечно же, чувствует. «Понимает» это и электронный блок управления, ответственный за смесеобразование. Электроника обогащает смесь, что не способствует экономии.
К тому же, если вы удалите нейтрализатор, то станете наносить немалый вред природе, поскольку экологические характеристики вашей машины буду равны нулю, а это нехорошо.
Лучший, на наш взгляд, способ сэкономить — это изменить свой стиль вождения, исключив резкие перестроения, торможения и попытки выжать из машины максимум. Плюс к этому, стоит поставить так называемые энергосберегающие шины. У них меньшее сопротивление качению, нежели у других моделей «резины», что и дает 5-процентную экономию топлива. Все вместе может сулить 6—7-процентную экономию на заправках. Немного, но лучше, чем ничего.