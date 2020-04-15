Mazda и Toyota отложили открытие совместного завода из-за коронавируса

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Две японские компании договорились о совместном строительстве автозавода еще три года назад, а в январе 2018 года согласовали сроки начала стройки. Но в планы вмешался коронавирус.

Производственную площадку японцы хотели построить в американском штате Алабама. Ежегодно завод должен был выпускать до 150 000 машин Mazda и Toyota.

Планировалось, что в подавляющем большинстве это будут кроссоверы, поскольку их популярность на планете Земля продолжает расти.

Однако из-за коронавируса запуск предприятия решено отложить минимум на полгода, потому как пандемия повлияла на процесс поставки оборудования и создала дефицит рабочей силы.

Тем не менее, японцы полны надежд довести начатое до конца. Издание Automotive News сообщает, что в сложившейся ситуации менеджмент намерен изменить стратегию развития завода, но сделает все возможное, чтобы он все же начал работу, и как можно быстрее.

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15 апреля 2020
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