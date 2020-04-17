Почему категорически нельзя допускать попадания даже капель бензина на кузов автомобля

Не по злому умыслу, но по случайности сами водители или работники заправочных станций не редко проливают остатки топлива в нишу, где располагается горловина бензобака или на заднее крыло. И хорошо, если подтеки были тут же убраны тряпкой или смыты. Но что будет, если лень и русский авось в характере водителя или заправщика преобладают, и они оставили пятно до следующей мойки?
Бензин, как и многие нефтепродукты, является хорошим растворителем. Бывалые водители по старинке используют его в качестве средства для мойки рук, растворяют им битумные и масляные пятна, а так же краску. Именно в этих свойствах и кроется опасность для лакокрасочного покрытия автомобиля, которое, при длительном воздействии бензина, теряет защитный слой лака.
В итоге в месте пролива остается заметное пятно. В дальнейшем, для лючка бензобака, который и так поврежден и поцарапан вследствие промахов заправочным пистолетом, это может грозить скорой коррозией. А для крыла — изменением цвета, как минимум.
Решением проблемы может стать только самоконтроль и пристальное внимание к действиям работников АЗС. Если вы или заправщик пролили топливо на крыло, то следует перегнать машину на автомойку и как следует промыть люк бензобака и крыло водой с моющим средством. Если в происшествии виноват заправщик, то доверить устранение последствий стоит ему и его кошельку. Правда, не нужно пускать процесс на самотек — заправщик может схалтурить, а то и вовсе поцарапать автомобиль. По окончании работ, необходимо протереть место ликвидированного пролива сухой тряпкой.
Если пятно застарелое, то устранять его нужно с неоднократным нанесением пены, а порой и посредством автохимии. Однако если пятно осталось, то тут стоит прибегнуть к тяжелой артиллерии в виде слабого растворителя, ацетона или средства для устранения битумных пятен. Растворитель стоит нанести на чистую тряпку, и далее, без нажима протереть место загрязнения. Если надавить сильнее, то можно снять слой защитного лака, который и без того был поврежден.
В более тяжелых случаях — когда пятно продержалось на поверхности ЛКП пару-тройку недель, поможет та же мойка, но еще и качественная полировка. Впрочем, даже она не гарантирует полного избавления от застарелого пятна, которое особенно заметно на автомобилях светлых цветов.