Почему категорически нельзя допускать попадания даже капель бензина на кузов автомобля

Фото: АвтоВзгляд
Неопрятность и беспечность водителей на заправках влекут за собой массу проблем — оторванные заправочные пистолеты, побитые об ограничители бамперы-двери и, конечно же, пожары. Впрочем, большинство автомобилистов все же стараются быть собранными на АЗС. Однако контролируя явные угрозы, водители забывают о неприятностях замедленного действия. Например, о случайно пролитом на крыло топливе. К чему это приводит, выяснил наш портал «АвтоВзгляд».

Не по злому умыслу, но по случайности сами водители или работники заправочных станций не редко проливают остатки топлива в нишу, где располагается горловина бензобака или на заднее крыло. И хорошо, если подтеки были тут же убраны тряпкой или смыты. Но что будет, если лень и русский авось в характере водителя или заправщика преобладают, и они оставили пятно до следующей мойки?

Бензин, как и многие нефтепродукты, является хорошим растворителем. Бывалые водители по старинке используют его в качестве средства для мойки рук, растворяют им битумные и масляные пятна, а так же краску. Именно в этих свойствах и кроется опасность для лакокрасочного покрытия автомобиля, которое, при длительном воздействии бензина, теряет защитный слой лака.

В итоге в месте пролива остается заметное пятно. В дальнейшем, для лючка бензобака, который и так поврежден и поцарапан вследствие промахов заправочным пистолетом, это может грозить скорой коррозией. А для крыла — изменением цвета, как минимум.

Фото: drive2.ru/l/3976455/

Решением проблемы может стать только самоконтроль и пристальное внимание к действиям работников АЗС. Если вы или заправщик пролили топливо на крыло, то следует перегнать машину на автомойку и как следует промыть люк бензобака и крыло водой с моющим средством. Если в происшествии виноват заправщик, то доверить устранение последствий стоит ему и его кошельку. Правда, не нужно пускать процесс на самотек — заправщик может схалтурить, а то и вовсе поцарапать автомобиль. По окончании работ, необходимо протереть место ликвидированного пролива сухой тряпкой.

Если пятно застарелое, то устранять его нужно с неоднократным нанесением пены, а порой и посредством автохимии. Однако если пятно осталось, то тут стоит прибегнуть к тяжелой артиллерии в виде слабого растворителя, ацетона или средства для устранения битумных пятен. Растворитель стоит нанести на чистую тряпку, и далее, без нажима протереть место загрязнения. Если надавить сильнее, то можно снять слой защитного лака, который и без того был поврежден.

В более тяжелых случаях — когда пятно продержалось на поверхности ЛКП пару-тройку недель, поможет та же мойка, но еще и качественная полировка. Впрочем, даже она не гарантирует полного избавления от застарелого пятна, которое особенно заметно на автомобилях светлых цветов.

ТО, АЗС, бензин, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, дизельное топливо, автохимия, автомойка, лайфхак
17 апреля 2020
273