Почему категорически нельзя допускать попадания даже капель бензина на кузов автомобля

Не по злому умыслу, но по случайности сами водители или работники заправочных станций не редко проливают остатки топлива в нишу, где располагается горловина бензобака или на заднее крыло. И хорошо, если подтеки были тут же убраны тряпкой или смыты. Но что будет, если лень и русский авось в характере водителя или заправщика преобладают, и они оставили пятно до следующей мойки?

Бензин, как и многие нефтепродукты, является хорошим растворителем. Бывалые водители по старинке используют его в качестве средства для мойки рук, растворяют им битумные и масляные пятна, а так же краску. Именно в этих свойствах и кроется опасность для лакокрасочного покрытия автомобиля, которое, при длительном воздействии бензина, теряет защитный слой лака.

В итоге в месте пролива остается заметное пятно. В дальнейшем, для лючка бензобака, который и так поврежден и поцарапан вследствие промахов заправочным пистолетом, это может грозить скорой коррозией. А для крыла — изменением цвета, как минимум.