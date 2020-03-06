Весеннее обострение: цены топлива на АЗС поползли вверх

Согласно отчету Росстата, цена за литр АИ-92 в среднем по России увеличилась на 3 копейки, а стоимость АИ-95 за литр поднялась на 1 копейку.

По данным Центра исследований проблем реальной экономики, больше всего подорожание горючего затронуло Хабаровск — на 0,8% и Биробиджан — на 0,6%. Речь идет о ценах за последнюю неделю февраля.

Независимые эксперты прогнозируют весной куда более ощутимый рост цен на «заправках». Причем он не сильно отразится на АЗС двух столиц, но ощутимо ударит по регионам.

Между тем, глава ФАС Игорь Артемьев утверждает, что за счет демпфирующей надбавки в ближайшей десятилетке увеличение ценников на «горючку» будет ниже инфляции.

Стоит добавить, что с начала года розничные цены на бензин потяжелели примерно на 0,3%, а на дизельное топливо — на 0,5%.