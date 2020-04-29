Что будет с машиной, долго простоявшей без движения из-за самоизоляции хозяина

Страна стоит «на ручнике» уже месяц из-за коронавирусной истерии, а руководство всяческих ведомств только и говорит, что мы до сих пор так и не достигли «пика пандемии».

Это означает, что всевозможные запреты на передвижения граждан под страхом многотысячных штрафов и вызванный этим простой личного транспорта могут затянуться еще на несколько месяцев. Что происходит с машинами, стоящими долго без движения, напоминает портал «АвтоВзгляд».

МОТОРНОЕ МАСЛО

Эта жидкость, как известно, состоят из основы и набора присадок: смазывающих, очищающих, поддерживающих устойчивость к выгоранию, стабилизаторов вязкости, и тому подобных. И если в магазинной упаковке они хранятся довольно долго, то поработав в двигателе, их свойства изменяются, а значит и уменьшается срок годности.

Ко всему прочему, по отношению к поработавшей смазке справедливо такое понятие, как эффект расслаивания, когда более тяжелые ее фракции при длительном простое двигателя оседают вниз.

Заводить мотор на таком масле — смерти подобно. Поэтому желательно, если автовладелец сам не в состоянии, чтобы кто-то из родственников или друзей периодически навещал и «выгуливал» такой автомобиль. Или, на худой конец, заводил и гонял мотор в холостом режиме.

Когда масло работает, его компоненты находятся в тонусе и активно перемешиваются. В противном случае, перед первым запуском двигателя после долгого простоя, маслице придется поменять.

ТОПЛИВО

Бензин и дизопливо, теоретически, деградирует по той же схеме, что и масло. Впрочем, свои свойства бензин без проблем сохраняет до двух лет, а солярка — до полутора лет. Так что оставлять их в баке автомобиля, припаркованного на несколько месяцев, ничем особо страшным не грозит. Главное, заполните бак хотя бы на ¾, а лучше до горловины — так в нем не будет образовываться конденсат.