Что будет с машиной, долго простоявшей без движения из-за самоизоляции хозяина

Страна стоит «на ручнике» уже месяц из-за коронавирусной истерии, а руководство всяческих ведомств только и говорит, что мы до сих пор так и не достигли «пика пандемии».
Это означает, что всевозможные запреты на передвижения граждан под страхом многотысячных штрафов и вызванный этим простой личного транспорта могут затянуться еще на несколько месяцев. Что происходит с машинами, стоящими долго без движения, напоминает портал «АвтоВзгляд».
МОТОРНОЕ МАСЛО
Эта жидкость, как известно, состоят из основы и набора присадок: смазывающих, очищающих, поддерживающих устойчивость к выгоранию, стабилизаторов вязкости, и тому подобных. И если в магазинной упаковке они хранятся довольно долго, то поработав в двигателе, их свойства изменяются, а значит и уменьшается срок годности.
Ко всему прочему, по отношению к поработавшей смазке справедливо такое понятие, как эффект расслаивания, когда более тяжелые ее фракции при длительном простое двигателя оседают вниз.
Заводить мотор на таком масле — смерти подобно. Поэтому желательно, если автовладелец сам не в состоянии, чтобы кто-то из родственников или друзей периодически навещал и «выгуливал» такой автомобиль. Или, на худой конец, заводил и гонял мотор в холостом режиме.
Когда масло работает, его компоненты находятся в тонусе и активно перемешиваются. В противном случае, перед первым запуском двигателя после долгого простоя, маслице придется поменять.
ТОПЛИВО
Бензин и дизопливо, теоретически, деградирует по той же схеме, что и масло. Впрочем, свои свойства бензин без проблем сохраняет до двух лет, а солярка — до полутора лет. Так что оставлять их в баке автомобиля, припаркованного на несколько месяцев, ничем особо страшным не грозит. Главное, заполните бак хотя бы на ¾, а лучше до горловины — так в нем не будет образовываться конденсат.
АККУМУЛЯТОР
Затянувшаяся «безработица» не навредит самой АКБ, но разрядит ее. Особенно если речь идет об уже изрядно «уставшей» батарее. Поэтому, даже находясь на самоизоляции, нужно эпизодически выходить к машине и заводить двигатель, чтобы она подзаряжалась.
САЛЬНИКИ, РЕЗИНКИ, ТРУБКИ
Если не запускать двигатель, это приведет к старению, например, различных сальников — они попросту высохнут и потрескаются. Долгое хранение автомобиля без дела повлечет так же замену прокладок, различных резиновых деталей, уплотнителей и патрубков.
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Помимо того, что сама по себе тормозная жидкость могла постареть и утерять часть свойств, она имеет свойство накапливать влагу, которая, при активном педалировании, стремительно закипает, и тормоза могут попросту пропасть.
Но даже если с «тормозухой» порядок, то тормозные диски покрываются ржавчиной за крайне короткое время. А уж за несколько месяцев «ржи» накопится весьма приличный слой.
Поэтому перед тем, как выбраться на дорогу после окончания карантина, полезно будет прокатится на небольшой скорости по тихой улочке, периодически нажимая педаль тормоза, — чтобы колодки заново отполировали поверхность тормозных дисков, восстановив былую эффективность торможения.