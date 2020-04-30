Что случится, если машина с АКП заглохнет на ходу

Сам факт, что двигатель автомобиля на ходу вдруг перестал работать, вызывает недоумение и даже страх. Не раз подобное испытывал на себе и автор этих строк. Приятного в этом ничего нет, но важнее понять, какие последствия будет иметь такая поломка.

Если коробка передач механическая, то инерция движущегося автомобиля через замкнутое сцепление будет проворачивать коленчатый вал вплоть до полной остановки транспортного средства. При этом в заглохшем моторе не будут происходить процессы сгорания топливовоздушной смеси, а значит и серьезных последствий ни для двигателя, ни для коробки передач не наступит.

Ну а заглохнуть мотор может, скажем, из-за того, что засорился клапан EGR (рециркуляции отработавших газов) или появились проблемы с топливоподачей из-за грязи, которая скопилась на сетке топливного насоса.