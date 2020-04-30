Что случится, если машина с АКП заглохнет на ходу

Сам факт, что двигатель автомобиля на ходу вдруг перестал работать, вызывает недоумение и даже страх. Не раз подобное испытывал на себе и автор этих строк. Приятного в этом ничего нет, но важнее понять, какие последствия будет иметь такая поломка.
Если коробка передач механическая, то инерция движущегося автомобиля через замкнутое сцепление будет проворачивать коленчатый вал вплоть до полной остановки транспортного средства. При этом в заглохшем моторе не будут происходить процессы сгорания топливовоздушной смеси, а значит и серьезных последствий ни для двигателя, ни для коробки передач не наступит.
Ну а заглохнуть мотор может, скажем, из-за того, что засорился клапан EGR (рециркуляции отработавших газов) или появились проблемы с топливоподачей из-за грязи, которая скопилась на сетке топливного насоса.
А что с «автоматом»? Однажды передвигаясь на автомобиле с гидромеханической трансмиссией, у вашего корреспондента срезало ремень ГРМ. Двигатель дернулся пару раз, заглох и я откатился на обочину, не трогая при этом селектор АКП. Ведущие колеса при этом не заблокировались, так что не верьте байкам из Сети. Машина не улетит в кювет сама, не потеряет управление, а колеса продолжат вращаться. Дело в том, что заглохший мотор не вращает входной вал коробки передач. Нет и давления, которое создает масляный насос. А без давления автоматика «коробки» включит «нейтраль». Этот режим активируют, скажем, на сервисе или при буксировке авто на гибкой сцепке.
Поэтому основной вред, когда мотор заглохнет, способен нанести автомобилю сам водитель. Если человек начнет суетиться, то может случайно перевести селектор из «драйва» в «паркинг». И вот тогда послышится металлический хруст. Это фиксатор, блокирующий трансмиссию на парковке, начинает скрежетать по зубьям колеса на вторичном валу. Подобное чревато износом деталей трансмиссии и образованием металлической стружки, которая попадет в масло «коробки». В худшем случае фиксатор может заклинить. Тогда автомобиль гарантировано отправится в сервис на дорогой ремонт трансмиссии. Причем, сделает это на эвакуаторе.