Как сильно сэкономить, меняя в машине разбитое зеркало заднего вида

Боковые зеркала заднего вида вообще-то страдает довольно часто: «ловкое» перестроение, камень со встречной полосы или малолетние маргиналы считают своим долгом отметиться именно на этой хрупкой детали авто. Создается ощущение, что сама природа приходит в восторг, если на отражающем элементе появляются трещины. Зеркала в России на множестве машин с подогревом, поэтому при выборе подержанной запчасти приходится столкнуться с дилеммой: либо переплачивать за подогрев — примерно вдвое — либо махнуть рукой и постоянно корить себя за жадность зимой. Так платить или искать?
Сами по себе зеркальные элементы продают либо те, кто занимается их кражей, либо специализированные магазины. Стимулировать криминал не хочется, а в магазинах цены давно перешагнули все мыслимые пределы. Да и зеркальца на редкую модель может просто не быть. На разборке такой детали днем с огнем не сыскать — там реализуют зеркало в сборе, которое стоит еще дороже — около трех тысяч рублей. Но есть грамотное и дешевое решение, которое требует лишь 30 минут свободного времени.
Вся хитрость — в названии. Если зеркальный элемент стоит 1500—2000 рублей, то стеклянный — сама, собственно, стекляшка, которая и лопнула — около 300 рублей. Их продают в огромных количествах и найти можно даже на самый экзотический автомобиль. Порой — просто подобрать. Купив нужную запчасть, нужно запастись отверткой, ножом с длинным лезвием и самым обыкновенным полиэтиленовым пакетом.
Сняв «годные остатки», ставим зеркало в крайнее положение и отщелкиваем пластиковые замки — отсоединяем два тонких проводка обогрева и получаем нужное нам зеркало в пластиковой оправе. Именно она — оправа — нам еще послужит. Кладем полученное в пакет и длинным ножом начинаем отлеплять разбитое стекло от клейкой ленты в основании. Для облегчения задачи, пластик и «липучку» можно нагреть домашним феном. Тогда материалы станут более эластичными и податливыми. Будьте предельно аккуратны: не пораньтесь об осколки и не повредите тонкую ленту обогрева. Мелкие осколки нужно также убрать, они будет мешать при монтаже «обновки».
Получив чистую пластиковую окантовку, можно вставлять новое стекло. Сделать это не так уж и сложно: один край сразу убираем под окантовку, а потом аккуратно, сантиметр за сантиметром заправляем все стекло. Сила тут только во вред, нужно лишь терпение. Вставив новое стекло, нужно тщательно приклеить его к липкой ленте. Можно устанавливать стеклянный элемент на свое законное место.
Такое нехитрое и недолгое действо позволит получить целое стекло взамен разбитого в 10 раз дешевле. Операция под силу любому водителю, а воссозданная собственными руками деталь наверняка принесет намного больше удовлетворения, чем просто купленная в магазине.