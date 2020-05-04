Как сильно сэкономить, меняя в машине разбитое зеркало заднего вида

Вся хитрость — в названии. Если зеркальный элемент стоит 1500—2000 рублей, то стеклянный — сама, собственно, стекляшка, которая и лопнула — около 300 рублей. Их продают в огромных количествах и найти можно даже на самый экзотический автомобиль. Порой — просто подобрать. Купив нужную запчасть, нужно запастись отверткой, ножом с длинным лезвием и самым обыкновенным полиэтиленовым пакетом.

Сняв «годные остатки», ставим зеркало в крайнее положение и отщелкиваем пластиковые замки — отсоединяем два тонких проводка обогрева и получаем нужное нам зеркало в пластиковой оправе. Именно она — оправа — нам еще послужит. Кладем полученное в пакет и длинным ножом начинаем отлеплять разбитое стекло от клейкой ленты в основании. Для облегчения задачи, пластик и «липучку» можно нагреть домашним феном. Тогда материалы станут более эластичными и податливыми. Будьте предельно аккуратны: не пораньтесь об осколки и не повредите тонкую ленту обогрева. Мелкие осколки нужно также убрать, они будет мешать при монтаже «обновки».

Получив чистую пластиковую окантовку, можно вставлять новое стекло. Сделать это не так уж и сложно: один край сразу убираем под окантовку, а потом аккуратно, сантиметр за сантиметром заправляем все стекло. Сила тут только во вред, нужно лишь терпение. Вставив новое стекло, нужно тщательно приклеить его к липкой ленте. Можно устанавливать стеклянный элемент на свое законное место.