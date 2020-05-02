Как продлить жизнь свечам зажигания машины, когда все СТО закрыты из-за режима самоизоляции

Машина стала тяжелее заводиться, двигатель работает нервно и рвано, а на ходу кажется, что все лошади уже разбежались? Увы, это описание абсолютного большинства автомобилей, постоявших на улице или в холодном гараже месяц. Один короновирусный месяц. Дав мотору как следует «продышаться», можно некоторые симптомы застоя победить. Но иногда детонация остается, а мощность не возвращается.

Тут пора и на СТО заехать, проверить да продиагностировать, только не выйдет. Закрыты СТО по причине всеобщей самоизоляции, а по завершении надоевшего всем периода открыты будут далеко не все мастерские. Так что придется научиться некоторым хитростям реанимации движка своими силами. Одна из них — свечи и места их обитания.

Первым делом нужно вспомнить древнюю, как колесо, и точную, как советский молоток, науку о нагаре. Если на свече образовался коричневый налет, значит мотор работает исправно, а причины его «негодования» скрываются где угодно, но только не в системе зажигания. Налет белого цвета расскажет нам про обедненную смесь: проверяйте фильтры и работу бензонасоса. Если белый налет обильный и легко сковыривается пальцем, то следует передать большой привет заправочной станции и никогда туда более не заезжать — в бак попал низкосортный бензин. Тот же вывод следует сделать, если на свече образовался красный нагар: этот симптом говорит о большом количестве примесей и добавок в топливе. Но самая печальная история — черный налет.