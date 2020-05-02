Как продлить жизнь свечам зажигания машины, когда все СТО закрыты из-за режима самоизоляции

Машина стала тяжелее заводиться, двигатель работает нервно и рвано, а на ходу кажется, что все лошади уже разбежались? Увы, это описание абсолютного большинства автомобилей, постоявших на улице или в холодном гараже месяц. Один короновирусный месяц. Дав мотору как следует «продышаться», можно некоторые симптомы застоя победить. Но иногда детонация остается, а мощность не возвращается.
Тут пора и на СТО заехать, проверить да продиагностировать, только не выйдет. Закрыты СТО по причине всеобщей самоизоляции, а по завершении надоевшего всем периода открыты будут далеко не все мастерские. Так что придется научиться некоторым хитростям реанимации движка своими силами. Одна из них — свечи и места их обитания.
Первым делом нужно вспомнить древнюю, как колесо, и точную, как советский молоток, науку о нагаре. Если на свече образовался коричневый налет, значит мотор работает исправно, а причины его «негодования» скрываются где угодно, но только не в системе зажигания. Налет белого цвета расскажет нам про обедненную смесь: проверяйте фильтры и работу бензонасоса. Если белый налет обильный и легко сковыривается пальцем, то следует передать большой привет заправочной станции и никогда туда более не заезжать — в бак попал низкосортный бензин. Тот же вывод следует сделать, если на свече образовался красный нагар: этот симптом говорит о большом количестве примесей и добавок в топливе. Но самая печальная история — черный налет.
В редких случаях такой симптом говорит о забитом воздушном фильтре, но чаще всего это знак низкой компрессии и недостаточной искры. Проверяем сами свечи, катушки и высоковольтные провода, а также меряем компрессию в цилиндрах. Если же нагар на свечах влажный и маслянистый, то пора записаться к механику — мотору порядочно нездоровиться и без опытного специалиста уже не обойтись.
Можно ли почистить свечи? Конечно! Только делать это лучше с помощью специальной химии, а не напильником или наждаком. Именно количество и плотность нагара зачастую становится причиной некорректной работы свечи, а не срок ее службы. Если между центральным и боковым электродом образовались «непробиваемые» залежи, то и работать свеча будет нестабильно. Даже самые простые и доступные свечки способны выходить и 45 000, и даже 60 000 км, хотя обычно их меняют каждые 30 000 км.
Выбирая новые свечи, нужно делать выбор, исходя из марки и модели автомобиля, а не толщины картона коробки и яркости рисунка: несмотря на стандартную и очень схожую форму, все свечи разные. Отличается длина, размер и даже форма электродов, но самое главное — это разный зазор и сопротивление. Ошибка при выборе обязательно приведет к нарушению работы двигателя. Порой он вообще не заводится после неудачной замены свечей.
Многие двигатели внутреннего сгорания и вовсе рассчитаны на так называемые иридиевые или платиновые свечи. Ключевое отличие — выше пропускание электрического тока. Простыми словами, искра сильнее, а рабочая поверхность не изнашивается даже за 100 000 км. Поэтому такие свечи ходят намного дольше обычных, электроды которых со временем просто сгорают от постоянных разрядов.
Теоретически, свечи должны служить дольше. Но тяжелые условия эксплуатации (а город с его пробками можно смело к таким отнести) плюс некачественное топлива и забитые фильтры уменьшают срок их службы до 30 000. Можно ли проездить дольше? Конечно. И зависит это исключительно от автовладельца. Начиная с момента покупки — качественные свечи не могут стоить дешево — и заканчивая соблюдением межсервисного интервала.