Тонировка по закону: как получить уютный полумрак в авто, не попадая под штрафы

Тонировка придает автомобилю более эстетичный и стильный облик, позволяет спрятаться от любопытных взглядов, не дает солнцу прогреть салон до состояния сковороды и позволяет без стеснения ковыряться в носу и разглядывать происходящее вокруг. Один минус — она вне закона. Так уж повелось, что в полной мере насладиться столь любимой россиянами темной пленкой могут лишь пассажиры заднего ряда сидений. Передняя полусфера должна быть прозрачной и напоминать аквариум. Увы и ах.

И тут на божий свет вернулись так ненавистные всеми шторки. Почему вернулись? Да потому, что придумали их очень давно: домашним тюлем комплектовали кемперы и премиальные авто еще в прошлом веке. А теперь вот бросились дооснащать и все остальные транспортные средства: от «Газелей» и фур до самых обыкновенных легковушек. Могли бы — и мотоциклы оснастили. Смотрится это омерзительно и вульгарно в случае с черными седанами о госномерах, или, наоборот, весело и забавно в случае со шторами в горошек. Середины, которая так нужна обычному потребителю, долгое время не было, приходилось клеить и переклеивать пленку до первого требовательного сотрудника ГИБДД. Но совсем недавно появилась удобная и простая альтернатива, позволяющая и комфорт в салоне сохранить, и закон не нарушить.