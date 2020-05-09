Тонировка по закону: как получить уютный полумрак в авто, не попадая под штрафы

Тонировка придает автомобилю более эстетичный и стильный облик, позволяет спрятаться от любопытных взглядов, не дает солнцу прогреть салон до состояния сковороды и позволяет без стеснения ковыряться в носу и разглядывать происходящее вокруг. Один минус — она вне закона. Так уж повелось, что в полной мере насладиться столь любимой россиянами темной пленкой могут лишь пассажиры заднего ряда сидений. Передняя полусфера должна быть прозрачной и напоминать аквариум. Увы и ах.
И тут на божий свет вернулись так ненавистные всеми шторки. Почему вернулись? Да потому, что придумали их очень давно: домашним тюлем комплектовали кемперы и премиальные авто еще в прошлом веке. А теперь вот бросились дооснащать и все остальные транспортные средства: от «Газелей» и фур до самых обыкновенных легковушек. Могли бы — и мотоциклы оснастили. Смотрится это омерзительно и вульгарно в случае с черными седанами о госномерах, или, наоборот, весело и забавно в случае со шторами в горошек. Середины, которая так нужна обычному потребителю, долгое время не было, приходилось клеить и переклеивать пленку до первого требовательного сотрудника ГИБДД. Но совсем недавно появилась удобная и простая альтернатива, позволяющая и комфорт в салоне сохранить, и закон не нарушить.
Речь идет о магнитных шторках, которые крепятся на арку двери по контуру и позволяют даже опускать окно. Снаружи они выглядят в точности как тонировка, но обзору не мешают, пропускают воздух и позволяют в полной мере насладиться уединением внутри собственного авто. Кстати, плотные шторки не позволят насекомым попасть в салон, так что поездка на дачу, а также проветривание автомобиля после зимнего застоя станут намного удобнее. Кстати, такое улучшение собственного авто очень поможет тем, кто постоянно забывает на открытых местах разные ценности — мобильные телефоны и гаджеты, кошельки и документы. Если шторка установлена, то разглядеть происходящее в салоне практически невозможно.
Подобные шторки можно сделать на заказ или прикупить на знаменитой китайской барахолке — главное, четко определиться с названием модели машины, промерить на всякий случай габариты и тщательно все просчитать при первой установке. Шторка должна плотно стоять на своем месте, не выскальзывать, но и не забиваться молотком. Чтобы соблюсти закон, она должна легко сниматься! Единственный недостаток — с первого взгляда порой невозможно понять — открыто или закрыто окно. Приходится возвращаться к автомобилю и все перепроверять.