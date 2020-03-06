Стоит ли устанавливать накладки на педали и пороги автомобиля

Тюнингом называют разного рода доработки автомобиля, улучшающие его технические характеристики и меняющие внешний вид. Модернизацией могут заниматься и подразделения самого автостроителя, и крупные ателье, известные по всему миру, и мастерские, популярные в более узких кругах. Но наиболее распространенным и наименее затратным по финансам остается тюнинг своими силами.

В последнем случае масштабы «улучшайзинга» определяют три фактора: фантазия владельца авто, его кошелек и место, из которого растут руки. Но для того, чтобы поставить накладки на педали особых навыков не нужно. Зато обновки освежат внешний вид салона.

На этом, по сути, их особенный функционал и заканчивается. Такие накладки не практичнее штатных, правда, пока последние не успели поистереться. Заводские детали, разработанные специально для конкретной модели, из надежных материалов и протестированные по технологиям автостроителя, не могут быть хуже продукции какого-то малоизвестного изготовителя.