Стоит ли устанавливать накладки на педали и пороги автомобиля

Тюнингом называют разного рода доработки автомобиля, улучшающие его технические характеристики и меняющие внешний вид. Модернизацией могут заниматься и подразделения самого автостроителя, и крупные ателье, известные по всему миру, и мастерские, популярные в более узких кругах. Но наиболее распространенным и наименее затратным по финансам остается тюнинг своими силами.
В последнем случае масштабы «улучшайзинга» определяют три фактора: фантазия владельца авто, его кошелек и место, из которого растут руки. Но для того, чтобы поставить накладки на педали особых навыков не нужно. Зато обновки освежат внешний вид салона.
На этом, по сути, их особенный функционал и заканчивается. Такие накладки не практичнее штатных, правда, пока последние не успели поистереться. Заводские детали, разработанные специально для конкретной модели, из надежных материалов и протестированные по технологиям автостроителя, не могут быть хуже продукции какого-то малоизвестного изготовителя.
Правда, если прежние накладки сильно истрепались, протерлись и их поверхность потеряла сцепные свойства, тогда свежая отделка педалей будет кстати. Как правило, новая «одежка» на рычаги акселератора, тормоза или сцепления выполнена из алюминия с резиновыми или пластиковыми вставками разной формы, площади и качества.
Широкий ассортимент позволяет выбрать комплект для конкретной модели или же воспользоваться универсальными «нашлепками», а также подобрать подходящий способ крепления. Наиболее надежный, но и самый трудоемкий — на болтах, под которые, правда, придется делать отверстия в самой педали.
Кроме того, встречаются накладки на защелках и даже на двустороннем скотче. Последний способ вызывает сильные сомнения: на клейкий слой могут повлиять влага и грязь с обуви, а также сильное давление на саму педаль.
Накладки продаются по одной или в комплекте, а цена вопроса может варьироваться в диапазоне от нескольких сотен рублей до нескольких десятков тысяч, в отдельных случаях поднимаясь и выше. Но стоит отметить, что эти элементы не всегда гармонично дополняют интерьерный дизайн. Иногда лучше сохранить исполнение салона, продуманное профессионалами.
Не менее популярны у автовладельцев, не представляющих свою жизнь без гаража и модернизации своего «железного друга», накладки на пороги. Продавцы на перебой твердят, что без этих деталей несчастные пороги непременно обзаведутся множеством дефектов ЛКП из-за повышенного риска повреждения обувью и мгновенно проржавеют.
Стоит отметить, что эти металлические, карбоновые или пластиковые наклейки действительно могут стильно смотреться и радовать глаз. Но реально ли пороги с верхней стороны так сильно страдают в процессе эксплуатации авто, что их надо защищать?
Как показывает практика, если вы не возите маленьких детей, действительно способных поцарапать пороги, наступая на них (в силу невысокого роста, им никак не миновать это препятствие, забираясь в салон), а также, если у автомобиля не слишком высокий дорожный просвет, то на пороги опираться как раз и не приходится. Тем более, что они довольно покатые, и это просто неудобно. Обычно их благополучно перешагивают. Так что наличие красивых порогов в большинстве случаев — исключительно дело вкуса.