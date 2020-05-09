Как, покупая летние шины, выбрать наименее шумную резину

Признаюсь, что до поры до времени я выбирал шины для своих автомобилей, как натуральная блондинка — чтобы рисунок протектора был красивым. Почему-то казалось, что чем мудренее рисунок, чем больше на нем всевозможных конструкторских изысков, тем более высокие эксплуатационные характеристики будет показывать шина на дороге. Но оказалось, что наикрасивейший протектор в виде елочки на летних покрышках чертовски шумный. Да, на мокром асфальте машина держится уверенно, но вот когда сухо, на скоростях 80+ в салоне стоит такой гул, будто самолет готовиться к взлету.
Рисунок протектора действительно очень сильно влияет на то, как ведет себя шина. Но это зависит не от эстетической красоты линий, а скорее от математически точного расположения и размера элементов протектора. Например, от симметричной покрышки с так называемым елочным рисунком нереально добиться хорошей акустики. Вместе с тем, она будет прекрасно отводить воду из пятна контакта. Покрышка же с асимметричным протектором, напротив, будет тихой, но вот словить аквапланирование на ней куда проще, нежели на «елочке».
Совместить несовместимое
Впрочем, компании Cordiant удалось подружить два взаимоисключающих друг друга фактора в своей летней покрышке Comfort 2. Резину не назвать новинкой года, потому как в прошлом сезоне она уже была представлена на рынке и получила положительные отзывы не только среди специалистов, но и среди рядовых пользователей. Правда, в прошлом сезоне данный продукт был представлен в довольно скудном ассортименте — преимущественно для SUV. Теперь же «Комфорт Два» доступен для большинства легковушек и кроссоверов с размером «лапы» от R13 до R18.
На тест-драйве Comfort 2 для легковых авто побывал портал «АвтоВзгляд». Тест проходил в конце прошлого года в пригороде Барселоны на известном полигоне Can Padro. Да-да, это оказалась не просто покатушка на машине, где на уровне личных ощущений и эмоций можно субъективно оценить поведение резины, а самое настоящее сравнительное исследование, в ходе которого проводились замеры с участием мудреных приборов. Что ж, со стороны производителя это был довольно смелый ход, потому как Comfort 2 сравнивался не только с предшественником (то есть с Comfort первого поколения), но и с шинами других брендов из сегмента премиум.
И судя по показаниям измерителей, Cordiant не то, что не уступал элите шинной индустрии, но по ряду параметров (таким, например, как тормозной путь на мокром асфальте) чуточку превосходил «премиальщиков». И это при учете, что «кордиантовская» резина стоит в два-три раза дешевле импортных аналогов, даже тех, что производятся в России. А в нынешних условиях, когда автомобилистам приходится затягивать поясок потуже, цена играет отнюдь не последнюю роль.
Требую тишины!
Comfort 2, без преувеличения, можно назвать прорывом для Cordiant. Ведь марка создала современную покрышку, отвечающую самым высоким стандартам по безопасности. В основе продукта лежат три технологии: FLEX-COR (для обеспечения комфорта даже на неровных дорогах), DRY-COR (для управляемости и хорошего сцепления на всех типах покрытия) и WET-COR (для отвода воды и предотвращения аквапланирования).
Рисунок протектора ассиметричный: 12 уникальных элементов и блоков сдвинуты относительно друг друга по особой методике, что позволило значительно снизить внешний уровень шума, издаваемый шиной при движении. Тестируя русскую резину на различных скоростях как на мокром, так и на сухом асфальте, могу подтвердить, что гула практически не слышно. И в этом быстро убеждаешься, пересев в точно такой же автомобиль, «обутый» в Comfort первого поколения. Дело в том, что на «двушке», кроме того, что блоки нанесены «в разбежку», присутствует так называемая насечка «Антишум», образованная диагональными микроканавками на продольном ребре шины и в зонах окончания рисунка. Именно этот элемент не позволяет воздушным потокам входить в звуковой резонанс и создавать гул.
Выше скорость — меньше ям
Так же хочу отметить, что езда по ямам на Comfort 2 проходит более мягко, чем на конкурентах и «первом Комфорте». Производитель сделал боковину своей покрышки более эластичной, применив новый облегченный материал корда. В результате не столько подвеска авто, сколько сама покрышка «глотает» неровности, что несомненно сказывается на комфорте передвижения и управляемости авто.
За устойчивость в поворотах и при перестроении, как известно, отвечает внешняя сторона протектора. На Comfort 2 мы видим крупные шашки, объединенные с общим ребром жесткости. Именно благодаря такому решению автомобиль уверенно входит в виражи на скорости, без отклонения от намеченного курса. Автомобиль на «шине-предшественнике» не столь четко вписывался в повороты. Что касается премиальных шин, то по части входов в повороты к ним претензий не возникло.
Направляя «реки» вспять
Несмотря на то, что Comfort 2 имеет асимметричный рисунок протектора, инженерам удалось добиться отличных результатов по части отведения влаги из пятна контакта. Можно расписать заумными словами то, как дуговидные дренажные канавки отводят воду из внутренней части протектора, а система сплошных ребер снижает вероятность аквапланирования… А можно просто посмотреть на графическую модель работы шины на мокром асфальте и сразу станет понятно, что данная покрышка выдавливает воду из рабочего пятна не хуже протекторов с «елочками».
Cordiant Comfort 2 вполне сопоставим с продуктами премиальных брендов. Если взять за основу шину в наиболее популярной размерности 205/55R16, то по показателям экономичности ей присвоен класс С. По водоотведению — класс А. Уровень шума не превышает 71 dB. И в этой связи оптимизм «кордиантовцев» касательно ближайшего будущего вполне понятен, ведь когда снимут карантин и к шинным прилавкам выстроятся очереди за летними шинами, проевший деньги автомобилист скорее купит бюджетный вариант с достойным качеством, нежели захочет переплачивать за бренд.