Как, покупая летние шины, выбрать наименее шумную резину

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Впрочем, компании Cordiant удалось подружить два взаимоисключающих друг друга фактора в своей летней покрышке Comfort 2. Резину не назвать новинкой года, потому как в прошлом сезоне она уже была представлена на рынке и получила положительные отзывы не только среди специалистов, но и среди рядовых пользователей. Правда, в прошлом сезоне данный продукт был представлен в довольно скудном ассортименте — преимущественно для SUV. Теперь же «Комфорт Два» доступен для большинства легковушек и кроссоверов с размером «лапы» от R13 до R18.

На тест-драйве Comfort 2 для легковых авто побывал портал «АвтоВзгляд». Тест проходил в конце прошлого года в пригороде Барселоны на известном полигоне Can Padro. Да-да, это оказалась не просто покатушка на машине, где на уровне личных ощущений и эмоций можно субъективно оценить поведение резины, а самое настоящее сравнительное исследование, в ходе которого проводились замеры с участием мудреных приборов. Что ж, со стороны производителя это был довольно смелый ход, потому как Comfort 2 сравнивался не только с предшественником (то есть с Comfort первого поколения), но и с шинами других брендов из сегмента премиум.

И судя по показаниям измерителей, Cordiant не то, что не уступал элите шинной индустрии, но по ряду параметров (таким, например, как тормозной путь на мокром асфальте) чуточку превосходил «премиальщиков». И это при учете, что «кордиантовская» резина стоит в два-три раза дешевле импортных аналогов, даже тех, что производятся в России. А в нынешних условиях, когда автомобилистам приходится затягивать поясок потуже, цена играет отнюдь не последнюю роль.