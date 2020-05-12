Для чего на щетках стеклоочистителей наносят желтые наклейки

Эффективность работы стеклоочистителей влияет на обзорность, а значит и на безопасность. Понято, что сам механизм должен быть исправен, иначе выезжать на трассу нельзя. При этом за щетками надо тоже следить. А ведь многие про это забывают или тянут до последнего, когда «дворники» начинают «дробить» по стеклу. Нередко на этом расходнике экономят, выбирая то, что подешевле. Мол, резинка и есть резинка. На самом деле, не все так просто.

На износ резины стеклоочистителей влияет очень много факторов — от усилия прижатия поводка до температуры воздуха и даже интенсивности солнечного излучения. Ультрафиолет пагубно влияет на любую резину. Она стареет, а в худшем случае начинает растрескиваться и отслаиваться.

В мороз резина дубеет, «дворник» не полностью прижимается к лобовому стеклу. Так на стекле образуются полосы и разводы, которые ухудшают видимость.