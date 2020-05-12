Для чего на щетках стеклоочистителей наносят желтые наклейки

Эффективность работы стеклоочистителей влияет на обзорность, а значит и на безопасность. Понято, что сам механизм должен быть исправен, иначе выезжать на трассу нельзя. При этом за щетками надо тоже следить. А ведь многие про это забывают или тянут до последнего, когда «дворники» начинают «дробить» по стеклу. Нередко на этом расходнике экономят, выбирая то, что подешевле. Мол, резинка и есть резинка. На самом деле, не все так просто.
На износ резины стеклоочистителей влияет очень много факторов — от усилия прижатия поводка до температуры воздуха и даже интенсивности солнечного излучения. Ультрафиолет пагубно влияет на любую резину. Она стареет, а в худшем случае начинает растрескиваться и отслаиваться.
В мороз резина дубеет, «дворник» не полностью прижимается к лобовому стеклу. Так на стекле образуются полосы и разводы, которые ухудшают видимость.
Вот поэтому крупные компании-производители щеток стеклоочистителей проводят длительные тесты, чтобы разработать такой состав резиновой смеси, который бы не дубел на морозе и стойко переносил летнюю жару. Подобной идеальной резиновой смеси не существует. А те, что есть — всегда компромиссные решения.
Поскольку «дворники» продают во многих странах мира с разным климатом, то и «живучесть» щеток может отличаться. Для того, чтобы понять когда щетки хорошо бы заменить, инженеры придумали так называемые индикаторы износа, которые легко найти по желтой наклейке на щетке. Чаще всего они представляют из себя знак в виде круга, но есть и квадратные маркеры.
После установки щеток на машину, нужно убрать защитную желтую наклейку. Метка под ней чувствительна к ультрафиолетовому излучению, то есть со временем она будет менять свой цвет. Когда дворники новые, маркировка будет черной, а с течением времени цвет поменяется на желтоватый.
Это не значит, что нужно сразу бежать в магазин за новой парой щеток. Индикатор лишь подскажет, что вскоре «дворники» нужно заменить. Конечно же, если резинки еще «живые» и грязных полос на стекле нет, с заменой можно и потянуть. Но на собственной безопасности лучше не экономить, ведь чем лучше обзорность, тем водителю спокойнее за рулем, да и глаза устают меньше.