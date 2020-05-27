BMW официально представила обновленную «пятерку»

Премьера обновленной «пятерки» прошла в Корее, где коронавирус уже почти победили, и местные автожурналисты первыми смогут попробовать немецкий седан в деле.

«Пятерка» получила новые адаптивные матричные фары, фонари с 3D-эффектом, опциональные тормозные механизмы M Sport, премиальную акустику Bowers&Wilkins Diamond Surround Sound, а так же увеличенные «ноздри» решетки радиатора. Поменялся и дизайн легкосплавных колес, а выхлопные патрубки на всех версиях получили трапециевидную форму.

Стали богаче и комплектации. Скажем, дисплей диагональю 10,25 дюйма теперь входит в базовое оснащение, а в топовых модификациях его заменят 12,3-дюймовым монитором. Ну а список помощников водителю пополнился системами контроля за дорожной разметкой и предупреждения о столкновении.

Версии 520i (184 л. с.), 530i (249 л. с.), 540i (340 л. с.) и M550i (530 л. с.) идут с бензиновыми моторами, ну а дизельных модификаций две — 520d (190 л. с.) и 530d (249 л. с.). Производство обновленной «пятерки» начнется в июле. Поэтому предположим, что в Россию автомобиль приедет ближе к концу года.