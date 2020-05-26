5 самых дешевых семиместных кроссоверов в России

Кроссовер способен взять на борт больше, чем иной универсал или минивен. Да и с плохой дорогой он справится лучше: спасибо высокому дорожному просвету и неплохим показателям геометрической проходимости. Ну а многоместная модификация может с комфортом доставить до дачи или на пикник семь человек. Вот поэтому такие машины все чаще покупают большие семьи. Глава ячейки общества может выбрать из представителей китайских, корейских и японских брендов. Предложения есть в любом ценовом сегменте.
Lifan MyWay
Этот «китаец» — один из самых дешевых семиместных автомобилей на нашем рынке. Цены начинаются от 899 900 рублей. Правда, столько просят за машину 2018 года выпуска.
Меньше чем за миллион рублей покупатель получает кроссовер с клиренсом 192 мм, 125-сильным мотором объемом 1,8 л, задним приводом и пятиступенчатой механической коробкой передач. За машину с «автоматом» попросят 1 019 900 рублей.
Chery Tiggo 8
У новейшего кроссовера длиной 4,7 м в салоне разместили целых три монитора. Машину можно заказать с цифровой приборной панелью диагональю 7 дюймов, сенсорным экраном размером 10,25 дюйма, а внизу расположен 8-дюймовый тачпад, на котором сосредоточено управление климатом и подогревом сидений.
Под капотом Tiggo 8 работает 2-литровый наддувный двигатель отдачей 170 л. с., спаренный с вариатором. Привод — только передний. Цена начинается от 1 599 900 рублей.
Mitsubishi Outlander
Популярный у нас SUV продают с двухлитровым 146-сильным двигателем либо с 2,4-литровым агрегатом с отдачей в 167 л. с. Оба мотора работают с вариатором, ну а привод только полный.
Цены начинаются от 2 103 000 рублей за кроссовер с двухлитровым мотором, а минимум 2 399 000 рублей нужно отдать за версию с двигателем 2,4 л.
Hyundai Santa Fe
«Кореец» — единственный автомобиль в обзоре, который можно купить с мощной 3,5-литровой V-образной «шестеркой» с отдачей в 249 сил. Такая машина стоит от 2 924 000 рублей. Есть и более доступный вариант с 2,4-литровым 188-сильным мотором. За эту модификацию дилеры просят от 2 194 000 рублей. Имеется и 200-сильный «дизель» объемом 2,2 литра. Такой кроссовер обойдется минимум в 2 504 000 рублей.
Mazda CX9
У семиместного премиального кроссовера в России лишь один мотор. Это бензиновый 2,5-литровый агрегат мощностью 231 л. с., который работает в паре с шестиступенчатым «автоматом». Привод — только полый. Кроссовер в базовой версии Active стоит от 2 873 000 рублей, а топовое оснащение Exclusive обойдется в 3 488 000 рублей.