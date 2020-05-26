5 самых дешевых семиместных кроссоверов в России

Lifan MyWay

Этот «китаец» — один из самых дешевых семиместных автомобилей на нашем рынке. Цены начинаются от 899 900 рублей. Правда, столько просят за машину 2018 года выпуска.

Меньше чем за миллион рублей покупатель получает кроссовер с клиренсом 192 мм, 125-сильным мотором объемом 1,8 л, задним приводом и пятиступенчатой механической коробкой передач. За машину с «автоматом» попросят 1 019 900 рублей.

Chery Tiggo 8

У новейшего кроссовера длиной 4,7 м в салоне разместили целых три монитора. Машину можно заказать с цифровой приборной панелью диагональю 7 дюймов, сенсорным экраном размером 10,25 дюйма, а внизу расположен 8-дюймовый тачпад, на котором сосредоточено управление климатом и подогревом сидений.

Под капотом Tiggo 8 работает 2-литровый наддувный двигатель отдачей 170 л. с., спаренный с вариатором. Привод — только передний. Цена начинается от 1 599 900 рублей.