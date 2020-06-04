Как после мойки самому протереть автомобиль насухо, без разводов и царапин

Коронfкризис научил россиян такому количеству важных и нужных прикладных умений, что не удавалось ни одному преподавателю и Youtube-каналу. Простые мероприятия, вроде мойки машины, которые ранее уходили на откуп специалистам, теперь мы вынужденно делаем сами на даче. И тут выясняется, что очистить грязь и смыть глину намного проще, чем вытереть машину насухо. Лезем в интернет и выясняем, что добиться такого результата можно только с помощью специальной впитывающей тряпки — микрофибры. Сказано-сделано! То есть, заказано с доставкой.
Торопиться в случае с выбором не стоит — для должного эффекта нужно обогатиться микрофиброй большого размера, хотя бы 30 см на 30 см. Тогда машина засверкает через несколько минут, а не часов. Получив посылку, нужно внимательно осмотреть тряпку: с одной стороны она покрыта высоким ворсом, а с другой — почти гладкая.
Для просушки авто нужна именно «ворсистая» сторона. Кстати, если начать тереть микрофиброй машину, как обычной тряпкой, то есть шансы оставить целые борозды. Чтобы царапин не осталось, а машина выглядела потрясающе, нужно всего лишь воспользоваться простой инструкцией. Той самой, который по старой русской привычке, никто не читает.
Итак, микрофибра нужна не для смахивания пыли или оттирания жуков, а для впитывания влаги. Удивительно, но тереть ей нельзя — нужно промакивать. Уложив тряпку всей площадью на мокрый после мойки кузов, плавными движениями ведем ее, промакивая и смахивая воду одновременно. Даже просто разложенная на капоте тряпка тут же начинает впитывать воду, не оставляя после себя разводов. Естественно, никакой физической силы применять не нужно.
Еще одна хитрость заключается в том, что микрофибру нужно периодически промывать — лучше, в проточной воде. Частички грязи и песка застревают в ворсе и могут запросто поцарапать лакокрасочное покрытие, так что их нужно регулярно удалять самым простым методом. А вот сушить полотно после каждой «стирки» не обязательно — микрофибра даже мокрой продолжает впитывать влагу.
Протереть машину насухо, не оставив разводов и ниток, старой наволочкой или тряпкой невозможно. Для идеального эффекта, как впрочем, и в любом другом деле, потребуются инвестиции. Несколько тряпок стоят около двухсот рублей и прослужат без всяких поблажек целое лето, но для пущего эффекта стоит так же обогатиться полотном из искусственной замши, которое чуть дороже, но впитывает намного лучше и позволяет убрать влагу на стыках и изгибах, а также насухо и без разводов протереть пороги и щели.