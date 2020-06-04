Как после мойки самому протереть автомобиль насухо, без разводов и царапин

Коронfкризис научил россиян такому количеству важных и нужных прикладных умений, что не удавалось ни одному преподавателю и Youtube-каналу. Простые мероприятия, вроде мойки машины, которые ранее уходили на откуп специалистам, теперь мы вынужденно делаем сами на даче. И тут выясняется, что очистить грязь и смыть глину намного проще, чем вытереть машину насухо. Лезем в интернет и выясняем, что добиться такого результата можно только с помощью специальной впитывающей тряпки — микрофибры. Сказано-сделано! То есть, заказано с доставкой.

Торопиться в случае с выбором не стоит — для должного эффекта нужно обогатиться микрофиброй большого размера, хотя бы 30 см на 30 см. Тогда машина засверкает через несколько минут, а не часов. Получив посылку, нужно внимательно осмотреть тряпку: с одной стороны она покрыта высоким ворсом, а с другой — почти гладкая.

Для просушки авто нужна именно «ворсистая» сторона. Кстати, если начать тереть микрофиброй машину, как обычной тряпкой, то есть шансы оставить целые борозды. Чтобы царапин не осталось, а машина выглядела потрясающе, нужно всего лишь воспользоваться простой инструкцией. Той самой, который по старой русской привычке, никто не читает.