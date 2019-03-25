Как помыть машину на автомойке за 100 рублей

Сегодня за комплексную мойку, покрытие воском и пылесос салона на столичных автомойках просят уже тысячу рублей. Если помывка у автомобиля раз в неделю — то в год выходит не менее пятидесяти тысяч! Но появление моек самообслуживания позволяет сократить эту цифру в 4 раза. А можно ли хорошо помыть машину еще дешевле?

Конечно, можно! Но, перед тем, как пихать наличные в купюроприемник, нужно подготовить к процессу не только инвентарь, но и самого себя. Портал «АвтоВзгляд», решил провести эксперимент и выделил на мойку автомобиля всего 100 рублей. Уложимся?

Подготовка: моральная и материальная

Прежде всего, следует разменять наш редакционный «стольник» на монеты: до трети внесенной суммы тратится на хождение «вокруг да около», возврат одного «пистолета» и прогулку за другим, вытаскивание ковриков и прочие секундные дела. Но денежки-то капают! Так что платить мы будем мелочью и постепенно, а не одной бумажкой и сразу.

Вторым пунктом следует подготовка инвентаря: нам потребуется ведро и губка, тряпки и «водосгон». Различные шампуни и воски — привилегия размеренной дачной мойки, им не место на комплексе самообслуживания. А вот ведерко, как показала практика, может здорово облегчить достижение цели и сэкономить наш и без того крошечный бюджет. Так что прежде чем отправляться на мойку, все атрибуты компетентного владельца авто должны быть в багажнике.