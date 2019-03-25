Как помыть машину на автомойке за 100 рублей

Фото avtovzglyad.ru
С какой стороны подходить к аппарату на мойке самообслуживания, как платить и с чего начинать? Сколько нужно мелочи и в какой последовательности проводить банные процедуры? Подробный отчет — в материале портала «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Сегодня за комплексную мойку, покрытие воском и пылесос салона на столичных автомойках просят уже тысячу рублей. Если помывка у автомобиля раз в неделю — то в год выходит не менее пятидесяти тысяч! Но появление моек самообслуживания позволяет сократить эту цифру в 4 раза. А можно ли хорошо помыть машину еще дешевле?

Конечно, можно! Но, перед тем, как пихать наличные в купюроприемник, нужно подготовить к процессу не только инвентарь, но и самого себя. Портал «АвтоВзгляд», решил провести эксперимент и выделил на мойку автомобиля всего 100 рублей. Уложимся?

Подготовка: моральная и материальная

Прежде всего, следует разменять наш редакционный «стольник» на монеты: до трети внесенной суммы тратится на хождение «вокруг да около», возврат одного «пистолета» и прогулку за другим, вытаскивание ковриков и прочие секундные дела. Но денежки-то капают! Так что платить мы будем мелочью и постепенно, а не одной бумажкой и сразу.

Вторым пунктом следует подготовка инвентаря: нам потребуется ведро и губка, тряпки и «водосгон». Различные шампуни и воски — привилегия размеренной дачной мойки, им не место на комплексе самообслуживания. А вот ведерко, как показала практика, может здорово облегчить достижение цели и сэкономить наш и без того крошечный бюджет. Так что прежде чем отправляться на мойку, все атрибуты компетентного владельца авто должны быть в багажнике.

Фото avtovzglyad.ru

Заняв почетное место в боксе, не следует сразу бежать к аппарату: сначала нужно вытащить коврики и разместить их в специальных зажимах на стенках, достать заранее заготовленную тару для чистой воды и губку, взять в руки пистолет с простой H2O. И только потом нести «кровные» в электронную кассу.

Процесс

Наш план предельно прост: минута «душа» стоит около 30 рублей, еще около 40 возьмут за 60 секунд пены. Чтобы смыть моющее средство потребуется еще около минуты обработки автомобиля просто водой. Итого — 100 рублей. Испытаем наш расчет на практике. Вносим первый депозит — 30 рублей — и начинаем процесс.

Первым делом наполняем ведро и моем коврики — им еще предстоит высохнуть — и только потом отправляемся размачивать грязь на кузове авто. Летом, когда толстый слой реагента и талого снега «уберут в шкаф», мойка будет требовать куда меньших капиталовложений, но сейчас, ранней весной, нужно как следует размочить подсохшую «броню», чтобы пена осилила толщу городских отложений.

Минута заканчивается, струя воды иссякает, можно возвращать аппарат высокого давления в «ножны». Причем сделаем мы это абсолютно бесплатно, ведь депозит-то уже закончился, брать с нас нечего.

Фото avtovzglyad.ru

Прихватив пистолет с пеной, вновь отправляемся к купюроприемнику: у нас есть сорок рублей на обработку кузова моющим составом, но в таком случае на пылесос денег уже не хватит. Так что нужно импровизировать на месте: кладем на счет «двадцатку» и быстро обрабатываем автомобиль. С учетом определенной физической подготовки, природной грации и большого желания, кузов седана можно добротно «облить» пеной за предоставленные нам 30 секунд.

Дав химии немного поработать, не более трех минут, вступает в дело наш лайфхак с ведром воды: заранее приготовленной губкой намыливаем автомобиль, начиная сверху и заканчивая колесами. Губку следует регулярно промывать чистой водой — вспоминаем про ведро — дабы избежать царапин на кузове. К слову, почти на каждой мойке самообслуживания есть кран с водой, так что бурую жижу в нашем резервуаре следует периодически менять. Время на процедуру не ограничено, денег на счету у нас нет, так что торопиться не стоит.

Пистолет с чистой водой в руках, настроение боевое. Бросаем в «бездну» еще тридцать «деревянных» и смываем пену: начинать следует так же с крыши и стекол, постепенно проходя путь до резины. Оплаченной минутой, при должной сноровке, которая придет с опытом, хватит чтобы пройти даже кромки дверей и колесные арки. И не забудьте коврики — они все еще на стенке моечного бокса.

Фото avtovzglyad.ru

Финальная обработка

Автомобиль чист и прекрасен, капли воды играют бликами на весеннем солнышке, а в кармане звенит сэкономленная на пене «двадцатка». Быть пылесосу салона! Но прежде чем приступить к уборке интерьера, нужно вытереть кузов и стекла, не забыв открыть двери, крышку багажника и лючок бензобака. «Безлимитное» ведро воды позволит убрать остатки грязи. Только после проведения всех этих процедур можно «обращаться за помощью» к пылесосу.

Кстати, по возможности не кидайте в него все деньги сразу: путешествие от одной двери к другой, заход в багажник и перекладывание мусора из подстаканников занимает куда больше времени, чем сама уборка. Как правило, пылесос принимает мелочь: 10 рублей не передний ряд сидений, 5 — на задний, он обычно намного чище, и столько же на багажник. На бумаге все выглядит привлекательно, но на практике оказывается, что «трюм» достоин большего: чтобы привести в порядок грузовое отделение нужно как минимум 20 рублей. Нам же хватает только на поверхностную уборку. А вот салон, как ни странно, в бюджет уложился.

…Комплексная уборка автомобиля за «стошку» — не миф, а реальность, но при условии грамотной подготовки к процессу и готовности двигаться быстро, не теряя времени даром. Более того, провернуть эту сложную на первый взгляд операцию может даже один человек. Дело за малым: выбрать день и попробовать повторить наш эксперимент со своим автомобилем.

И не стоит забывать, что борьба столичного градоначальника с традиционными автомойками очень скоро приведет буквально каждого автовладельца на «самомойку». Так что начинайте тренироваться уже сейчас.

автосервис, техническое обслуживание
25 марта 2019
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