Как просто и дешево почистить тканевую и пластиковую отделку стоек и потолка машины

Очередные выходные, которые действительно стоит провести на даче — погода вроде как наладилась — грозят прозябанием на грядках или бесконечной стрижкой травы, если на помощь не придет верный «железный конь». Вернее, вечная необходимость сделать с ним «что-нибудь важное». На этот раз настало время наконец-то поднять глаза и осмотреть стойки, а вернее — их салонную часть. Во всей России-матушке вряд ли найдется автомобиль, который бы отказался от внимания хозяина к этой части внутреннего убранства.

Открытые окна, в которые постоянно летит пыль и грязь, быстро превращают пластик и тем более ткань этого элемента интерьера в жуткое месиво. Одного моющего средства и зубной щетки для восстановления первозданной чистоты будет недостаточно, а силы, чтобы съездить в магазин за профессиональной химией, найдутся не у всех. Что ж, будем «варить кашу из топора», ведь необходимые ингредиенты найдутся в каждом дома. Вернее, один ингредиент. Чтобы убрать грязь со стоек потребуется лишь перекись водорода, что испокон веков «проживает» во всех аптечках страны.

Методика работы так же не требует высшего профильного образования и профессионального набора инструментов: разводим моющее средство в емкости и мягкой губкой снимаем верхний слой грязи. Пары заходов будет более чем достаточно, чтобы деталь подготовилась к «второму акту».