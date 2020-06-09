Почему актер Ефремов может избежать максимального срока за пьяное ДТП

Авария, случившаяся вечером с 8-го июня в районе дома №3 на Смоленской площади в Москве, произошла по причине того, что Jeep Grand Cherokee под управлением артиста Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу.
Там он столкнулся с фугончиком доставки продуктов на базе LADA. В результате ДТП водитель отечественного авто — 57-летний Сергей Захаров — умер в реанимации. Г-н Ефремов в момент аварии был, по словам очевидцев, изрядно пьян. Позднее медицинская экспертиза подтвердила это.
В отношении не получившего ни царапины «гражданина поэта» уже возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. Наказание по ней — от 5 до 12 лет лишения свободы. То есть, по идее, 56-летний актер должен будет провести в местах заключения не менее 5 лет. Однако есть в отечественном законодательстве нормы, позволяющие уменьшить даже самый суровый срок.
Скорее всего, адвокаты артиста посоветуют ему полностью признать вину — глупо этого не сделать при наличии таких неопровержимых улик, как видеозапись аварии и результатов медосвидетельствования. Признать, полностью раскаяться в содеянном и просить суд рассмотреть его дело в так называемом особом порядке.
Его процедура подразумевает, что обвиняемый соглашается со всеми претензиями со стороны закона и Фемида не исследует доказательств его вины или невиновности. В этом случае наказание не может превышать ⅔ от максимально возможного. То есть так Ефремову будет грозить уже не более 8 лет заключения.
Кроме того, адвокаты должны настоять, чтобы он постарался максимально компенсировать семье погибшего в ДТП нанесенный им моральный и прочий вред в досудебном порядке — например, потерю кормильца. Когда в деле появится справка о перечислении актером нескольких миллионов рублей на счет потерпевших, а также их письменный отказ от претензий, судья вполне может решить, что подсудимый действительно искренне сожалеет о произошедшем. И скостить наказание еще на пару-тройку лет — до 5—6 годков.
Далее, если Михаил Ефремов станет себя хорошо вести в местах заключения, то, отсидев ⅔ положенного срока, будет в праве претендовать на условно-досрочное освобождение. Таким образом, за пьяное убийство ни в чем не повинного человека в центре Москвы, «гражданин поэт» может отделаться отсидкой в 3,5—4 года.
Такой срок изоляции от общества, скорее всего, пойдет только на пользу здоровью актера. Поскольку на зоне у него не будет возможности злоупотреблять алкоголем настолько мощно, как он это делал, по словам его родственников и знакомых, все последние годы.