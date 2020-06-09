Почему актер Ефремов может избежать максимального срока за пьяное ДТП

Авария, случившаяся вечером с 8-го июня в районе дома №3 на Смоленской площади в Москве, произошла по причине того, что Jeep Grand Cherokee под управлением артиста Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу.

Там он столкнулся с фугончиком доставки продуктов на базе LADA. В результате ДТП водитель отечественного авто — 57-летний Сергей Захаров — умер в реанимации. Г-н Ефремов в момент аварии был, по словам очевидцев, изрядно пьян. Позднее медицинская экспертиза подтвердила это.

В отношении не получившего ни царапины «гражданина поэта» уже возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. Наказание по ней — от 5 до 12 лет лишения свободы. То есть, по идее, 56-летний актер должен будет провести в местах заключения не менее 5 лет. Однако есть в отечественном законодательстве нормы, позволяющие уменьшить даже самый суровый срок.

Скорее всего, адвокаты артиста посоветуют ему полностью признать вину — глупо этого не сделать при наличии таких неопровержимых улик, как видеозапись аварии и результатов медосвидетельствования. Признать, полностью раскаяться в содеянном и просить суд рассмотреть его дело в так называемом особом порядке.