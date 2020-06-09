Почему даже в жару салон машины не стоит оберегать солнцезащитным экраном

Солнцезащитный экран — модный аксессуар, который пришел в Россию из Южной Европы, стоит копейки и продается практически в каждом профильном и хозяйственном магазине. Он тут же собрал большую когорту поклонников, потому что за сущие копейки можно вроде как защитить пластик от деформации, а ткань и кожзам — от выгорания. Звучит здорово, стоит дешево, а в гаражном кооперативе можно и за умного сойти. Поэтому лист поролона с фольгой обжился практически в каждом багажнике.

Что ж, фольга действительно отражает солнечные лучи, салон машины нагревается медленнее, а руль не обожжет даже после долгой парковки под раскаленным солнцем. Однако почему никто не вспоминает, что наше светило идет по кругу, а основной жар в пассажирском и багажном отделении появляется благодаря металлическому кузову, который нагревается и отлично проводит тепло?

На худой конец, логичнее закрывать защитой все стекла, а не только водительское. Но эти доводы мало кого беспокоят, ведь в комплекте за несколько сотен рублей идет один-единственный мат, приспособленный для крепления на лобовое стекло. Значит, так и нужно. Им, мол, виднее. Но это, пожалуй, не самый важный «просчет» в маркетинговой стратегии солнцеотражающего экрана.