Почему даже в жару салон машины не стоит оберегать солнцезащитным экраном

Солнцезащитный экран — модный аксессуар, который пришел в Россию из Южной Европы, стоит копейки и продается практически в каждом профильном и хозяйственном магазине. Он тут же собрал большую когорту поклонников, потому что за сущие копейки можно вроде как защитить пластик от деформации, а ткань и кожзам — от выгорания. Звучит здорово, стоит дешево, а в гаражном кооперативе можно и за умного сойти. Поэтому лист поролона с фольгой обжился практически в каждом багажнике.
Что ж, фольга действительно отражает солнечные лучи, салон машины нагревается медленнее, а руль не обожжет даже после долгой парковки под раскаленным солнцем. Однако почему никто не вспоминает, что наше светило идет по кругу, а основной жар в пассажирском и багажном отделении появляется благодаря металлическому кузову, который нагревается и отлично проводит тепло?
На худой конец, логичнее закрывать защитой все стекла, а не только водительское. Но эти доводы мало кого беспокоят, ведь в комплекте за несколько сотен рублей идет один-единственный мат, приспособленный для крепления на лобовое стекло. Значит, так и нужно. Им, мол, виднее. Но это, пожалуй, не самый важный «просчет» в маркетинговой стратегии солнцеотражающего экрана.
Дело в том, что он находится под стеклом и отражает все тепло не на улицу, а на триплекс, который, естественно, очень быстро нагревается. Если положить такой мат под стекло с тонировкой, то пленка довольно быстро съежится и растрескается, намертво прикипев к «лобовому». Но главный автомобильный визор у нас тонировать нельзя, поэтому этот недостаток заметили немногие. Как и другой — самый проблемный.
Ведь нагревается не только стекло, но и клей, которым это стекло приклеено к кузову. Химия к работе в «духовке» не готова и начинает иссыхать с непомерной скоростью, очень быстро превращаясь в труху. А стекло, следовательно, начинает течь. Сначала небольшая порция воды попадет под торпедо, где обитают сонмы проводов и электросхем, потом доберется до модуля потолочного светильника и блока ЭРА-ГЛОНАСС, а потом и просто полетит в лицо водителю. Опыт показывает, что теплоотражающий экран способен «добить» клей лобового стекла всего за одно лето.
Из этой проблемы вытекает еще одна: в России не представлены услуги по «подклейке» стекла. Единственный вариант — вырезать старое, которое лопнет при демонтаже, и поставить новое. Так себе альтернатива горячему рулю и якобы выгорающему салону. Более того, деформацию пластика от палящего солнца можно заметить лишь через пару десятилетий, да и то исключительно в южных региона