Как избавиться от вечного гула в механической коробке передач LADA

Обычно тихий гул никак не сказывается на поведении автомобиля, но порой сильно раздражает. Впервые подобные звуки на тольяттинских машинах появились после того, как завод стал устанавливать механическую коробку передач с тросовым приводом. Четкость переключений повысилась, но появился и побочный эффект в виде гула.
Производитель говорил, что причина посторонних звуков — несовершенная обработка шестерней и главной пары. Мелкие шероховатости и приводят к появлению характерных шумов при движении. В доработанной версии «механики» проблему частично устранили, но полностью от гула не избавились. Поэтому если смотреть на вещи позитивно, то гул — это хорошо. Он говорит о том, что трансмиссия работает.
Если все же хотите уменьшить звуки, так сказать, малой кровью, залейте в коробку более густое масло. При этом, не надо пользоваться никакими присадками. Они могут и навредить. Как известно, автохимия образует на поверхностях деталей защитный слой. Но сколько он проживет — большой вопрос. Да и продукты износа останутся в масле. А поскольку наши люди в «механике» смазку не меняют или делают это очень редко, трансмиссия может выйти из строя как раз из-за грязного масла.
Еще одна причина гула — износ зубьев шестерен или подшипников. Тут без ремонта уже не обойтись. Придется демонтировать коробку и менять шестерни, подшипники, а то и валы.
Некоторые «вазоводы» уверены, что кардинальное решение — это замена «механики» на новый агрегат. Не рекомендуем этого делать, потому что далеко не факт, что шум пропадет. Завод хоть и дорабатывает трансмиссии, но все равно выбор новой коробки передач сравним с лотереей. Может, повезет, и будет шуметь тише, а может и нет.
Да и дилеры на гарантийные замены идут редко, потому как шум — это не проблема конкретного экземпляра, а конструктивная особенность трансмиссии.
Вот поэтому самым правильным решением нам видится замена масла на более вязкое. Дальше можно спокойно ездить, сделав музыку погромче. А на коробку обращать внимание только тогда, когда при переключении слышится хруст — вот это уже скажет о действительно серьезной неисправности.