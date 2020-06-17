Hyundai «разрулила» кучу проблем, связанных с эксплуатацией Solaris и Creta

Седан Hyundai Solaris и кроссовер Creta — бестселлеры рынка, потому к ним всегда приковано особое внимание. Обе машины недавно пережили рестайлинг и, судя по всему, компания решила об этом напомнить. Но перечисление изменений, вроде, новой решетки радиатора и колесных дисков оставим за скобками. Читателей портала «АвтоВзгляд» интересуют иные вопросы, а именно, как реагирует компания на жалобы клиентов, и насколько вырастут цены на автомобили.

На большинство из этих вопросов ответил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев. По его словам, обе модели подорожали, но незначительно. Это неудивительно, ведь курс национальной валюты изменился. Что касается запчастей, то они также будут дорожать, ведь их большую часть завозят к нам из-за границы.

Теперь о проблемах машин, которые удалось устранить.

Ржавчина на пятой двери

Многие владельцы кроссовера Creta замечали ржавчину, которая появлялась на двери багажника. Для решения этой задачи на заводе в Санкт-Петербурге провели определенный комплекс работ и теперь, по словам представителей Hyundai, проблем исчезла.