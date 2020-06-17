Hyundai «разрулила» кучу проблем, связанных с эксплуатацией Solaris и Creta

Седан Hyundai Solaris и кроссовер Creta — бестселлеры рынка, потому к ним всегда приковано особое внимание. Обе машины недавно пережили рестайлинг и, судя по всему, компания решила об этом напомнить. Но перечисление изменений, вроде, новой решетки радиатора и колесных дисков оставим за скобками. Читателей портала «АвтоВзгляд» интересуют иные вопросы, а именно, как реагирует компания на жалобы клиентов, и насколько вырастут цены на автомобили.
На большинство из этих вопросов ответил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев. По его словам, обе модели подорожали, но незначительно. Это неудивительно, ведь курс национальной валюты изменился. Что касается запчастей, то они также будут дорожать, ведь их большую часть завозят к нам из-за границы.
Теперь о проблемах машин, которые удалось устранить.
Ржавчина на пятой двери
Многие владельцы кроссовера Creta замечали ржавчину, которая появлялась на двери багажника. Для решения этой задачи на заводе в Санкт-Петербурге провели определенный комплекс работ и теперь, по словам представителей Hyundai, проблем исчезла.
Задиры в цилиндрах
Пожалуй, самая серьезная проблема, которая коснулась, как владельцев «Солярисов», так и кроссоверов Creta. Из-за разрушения керамической основы каталитического нейтрализатора, частички керамической пыли засасывало в мотор. Это приводило к образованию задиров в цилиндрах и последующему дорогому ремонту.
Официальный представитель марки отметил, что эта проблема постепенно исчезает. Видимо, инженеры все же провели определенную работу, хотя прямо об этом и не говорят. Но если катализатор начнет разрушаться, гарантийный ли это случай? Ответ был таким: если владелец соблюдает все правила эксплуатации, вовремя проводит обслуживание своего автомобиля, но проблема случается, производитель признает это гарантийным случаем. Ну а если все наоборот, да еще экономить на бензине, то тогда водитель виноват сам.
Следует добавить, что доказать халатное отношение владельца к своей машине достаточно сложно. Ведь катализатор не разрушается за один день, да и задиры в двигателе быстро не появляются. Так что тут на помощь придет только грамотная диагностика.
Борьба с шумом
Многие ругали Solaris за то, что он шумный. Зная об этом, производитель изменил материал подкрылок. В результате дорожный пескоструй уже не так по ним барабанит.
Нежное лакокрасочное покрытие
Еще одна неприятность — сколы на капоте, которые появляются и у «Соляриса» и у «Креты». Если верить результатам замеров микрометром, которые провели в техническом центре компании, толщина лакокрасочного покрытия «Креты» равна 150 микрон. Это примерно так же, как у конкурентов. То есть в теории краска должна держаться крепко. Но тут все зависит от условий эксплуатации и стиля вождения.
Может быть, в будущем, корейцы начнут наносить на капот более толстый слой краски. Поживем — увидим. Поэтому сейчас совет один: если часто рассекаете по пыльным дорогам, клейте на капот и передний бампер защитную пленку. Так вы защитите машину от сколов.