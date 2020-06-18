Почему на новых иномарках перегрева мотора стоит бояться, как и на старых «Жигулях»

С качеством у большинства новых легковушек все хорошо, а обзавестись хорошими запчастями при необходимости ремонта и обслуживания машины — не проблема. Так почему же мы говорим о риске перегрева именно у современных машин? Все дело, как ни странно, в стремлении автопроизводителя сделать свои модели максимально эффективными, экономично-экологичными и при этом максимально дешевыми в изготовлении.

Гонка за мощностью, снимаемой с одного и того же рабочего литража двигателя уже привела к тому, что моторы стали малообъемными, турбированными, с минимально возможной толщиной металла везде, где только можно. При этом еще и рабочая температура силовых агрегатов увеличилась с 90ºС до 110−115ºС. В общем, условия нормального функционирования среднестатистического двигателя сейчас сужены максимально. Малейшее нештатное превышение температуры — и он сразу перегреется со всеми вытекающими печальными последствиями.

А источников для беспокойства по поводу высокой температуры под капотом — масса. Помимо самого мотора, в пространство двигательного отсека тепло накачивают теплообменник кондиционера, катализатор, интеркулер нагнетаемого воздуха, автоматическая КП…

Тем временем, радиатор охлаждения самого двигателя тоже стал крайне нежной штуковиной. Для экономии ценного алюминия и снижения веса его теперь делают чуть ли не из фольги.