Почему на новых иномарках перегрева мотора стоит бояться, как и на старых «Жигулях»

С качеством у большинства новых легковушек все хорошо, а обзавестись хорошими запчастями при необходимости ремонта и обслуживания машины — не проблема. Так почему же мы говорим о риске перегрева именно у современных машин? Все дело, как ни странно, в стремлении автопроизводителя сделать свои модели максимально эффективными, экономично-экологичными и при этом максимально дешевыми в изготовлении.
Гонка за мощностью, снимаемой с одного и того же рабочего литража двигателя уже привела к тому, что моторы стали малообъемными, турбированными, с минимально возможной толщиной металла везде, где только можно. При этом еще и рабочая температура силовых агрегатов увеличилась с 90ºС до 110−115ºС. В общем, условия нормального функционирования среднестатистического двигателя сейчас сужены максимально. Малейшее нештатное превышение температуры — и он сразу перегреется со всеми вытекающими печальными последствиями.
А источников для беспокойства по поводу высокой температуры под капотом — масса. Помимо самого мотора, в пространство двигательного отсека тепло накачивают теплообменник кондиционера, катализатор, интеркулер нагнетаемого воздуха, автоматическая КП…
Тем временем, радиатор охлаждения самого двигателя тоже стал крайне нежной штуковиной. Для экономии ценного алюминия и снижения веса его теперь делают чуть ли не из фольги.
«Жигулевский» аналог на таком фоне смотрится словно средневековый чугунный котел рядом с микроволновкой.
По этой причине даже маленький камешек, прилетевший с дороги, может легко замять сразу несколько пластин теплообменника современной легковушки. Десяток камешков, «пойманных» им в течении теплого сезона, уже заметно скажутся на эффективности охлаждения мотора, узлы которого и так, благодаря конструкторам и жаркой летней погоде, работают, что называется, «на грани». А если вспомнить еще и о дорожной грязи и пыли, забивающих соты радиатора, то станет совсем грустно.
Нужно учесть еще и тот факт, что в современных силовых агрегатах используется гораздо меньший объем охлаждающей жидкости. Для справки: в 1,5-литровый мотор приснопамятной «девятки» (ВАЗ 2109) заливали 8 литров ОЖ. А в 1,6-литровый двигатель Hyundai Solaris — всего 5 литров. А любой более-менее технически грамотный водитель знает, что чем больше объем системы охлаждения — тем, при прочих равных условиях, она устойчивей к перегреву.
Из всего вышесказанного можно сделать лишь один вывод: современные моторы, на самом деле, гораздо сильнее боятся перегрева, чем старые кондовые «движки». Не хочется «кликушествовать», но мы не сильно удивимся, если уже через несколько лет нынешние сверкающие лаком новенькие иномарки, «съехав» с заводской гарантии, начнут потихоньку занимать место всяческих автостаричков в стандартных дорожных сценках «закипел — и на обочину»!