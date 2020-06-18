Развенчиваем мифы о недолговечности пневмоподвески современных авто

Однозначный плюс пневмоподвески в том, что она дает инженерам широкие возможности настройки ходовой части. А еще может быть дополнена системой регулировки жесткости амортизаторов. Все это делает управление автомобилем комфортным как на асфальте, так и на бездорожье. Ну а как у такой ходовой с надежностью?

Компрессор

Первое, на что обращаем внимание — компрессор. Его задача —нагнетать воздух в ресивер, из которого он по трубопроводам поступает в пневмобаллоны. Сервисмены говорят, что «живет» компрессор примерно 100 000 км пробега. По нынешним временам — очень неплохо. Проблема лишь в том, что инженеры многих автомобильных компаний размещают его не слишком удачно — под днищем перед левым задним колесом. Поэтому на бездорожье устройство можно повредить.

Нередко случается и так, что при замене заднего левого колеса водитель упирают домкрат не в раму, а в кожух компрессора, тем самым выворачивая его крепления. Так что срок жизни компрессора напрямую зависит от владельца.

Ресивер

Он обычно ржавеет через пять-семь лет эксплуатации, что, согласитесь, не так уж и плохо. На многих автомобилях узел расположен так, что сверху получается ниша, в которой со временем начинает скапливаться грязь. Если ее не чистить, корпус ресивера проржавеет насквозь и его придется заменить. В среднем, эта деталь стоит 15 000 рублей.

Как видите, долговечность ресивера так же напрямую зависит от владельца. Если водитель не месил грязь на бездорожье и следил за машиной, коррозия не будет так безжалостна к компонентам пневмоподвески.