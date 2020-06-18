Развенчиваем мифы о недолговечности пневмоподвески современных авто

Однозначный плюс пневмоподвески в том, что она дает инженерам широкие возможности настройки ходовой части. А еще может быть дополнена системой регулировки жесткости амортизаторов. Все это делает управление автомобилем комфортным как на асфальте, так и на бездорожье. Ну а как у такой ходовой с надежностью?
Компрессор
Первое, на что обращаем внимание — компрессор. Его задача —нагнетать воздух в ресивер, из которого он по трубопроводам поступает в пневмобаллоны. Сервисмены говорят, что «живет» компрессор примерно 100 000 км пробега. По нынешним временам — очень неплохо. Проблема лишь в том, что инженеры многих автомобильных компаний размещают его не слишком удачно — под днищем перед левым задним колесом. Поэтому на бездорожье устройство можно повредить.
Нередко случается и так, что при замене заднего левого колеса водитель упирают домкрат не в раму, а в кожух компрессора, тем самым выворачивая его крепления. Так что срок жизни компрессора напрямую зависит от владельца.
Ресивер
Он обычно ржавеет через пять-семь лет эксплуатации, что, согласитесь, не так уж и плохо. На многих автомобилях узел расположен так, что сверху получается ниша, в которой со временем начинает скапливаться грязь. Если ее не чистить, корпус ресивера проржавеет насквозь и его придется заменить. В среднем, эта деталь стоит 15 000 рублей.
Как видите, долговечность ресивера так же напрямую зависит от владельца. Если водитель не месил грязь на бездорожье и следил за машиной, коррозия не будет так безжалостна к компонентам пневмоподвески.
Пневмоэлементы
Пожалуй, это самое больное место. На многих машинах они сделаны по принципу так называемого рукавного типа. То есть резинокордная часть сминается примерно так, как рукав у рубашки. При этом на детали образуется складка, что и становится причиной проблем. Со временем она протирается и внутрь начинает проникать пыль, вода и грязь. Но это касается только передней подвески. А на двух пневмобаллонах сзади установлены защитные кожухи. Поэтому эти элементы куда долговечнее.
Совет тут один. Проверяйте состояние пневмобаллонов и пыльников на каждом техобслуживании. Регулярные мойки и осмотр позволят продлить жизнь пневмоэлементам. А если увидели, что на пыльнике трещина — замените его. Он идет как отдельная запчасть и стоит недорого. А по сравнению с заменой пневмобаллона — и вовсе копейки.
Как видите, пневмоподвеска достаточно долговечна и надежна. Правда, только при суловии, что владелец следит за ее состоянием и регулярно обслуживает.