Развенчиваем мифы о недолговечности пневмоподвески современных авто

Фото из открытых источников
Пневмоподвеску применяют на многих автомобилях, причем, отнюдь недешевых, потому как она позволяет менять настройки шасси при разных режимах движения. Но в России за «пневмой» закрепилась дурная репутация. Мол, ломается часто требуя дорогого ремонта. Портал «АвтоВзгляд» разбирается, так ли все плохо на самом деле.

Однозначный плюс пневмоподвески в том, что она дает инженерам широкие возможности настройки ходовой части. А еще может быть дополнена системой регулировки жесткости амортизаторов. Все это делает управление автомобилем комфортным как на асфальте, так и на бездорожье. Ну а как у такой ходовой с надежностью?

Компрессор

Первое, на что обращаем внимание — компрессор. Его задача —нагнетать воздух в ресивер, из которого он по трубопроводам поступает в пневмобаллоны. Сервисмены говорят, что «живет» компрессор примерно 100 000 км пробега. По нынешним временам — очень неплохо. Проблема лишь в том, что инженеры многих автомобильных компаний размещают его не слишком удачно — под днищем перед левым задним колесом. Поэтому на бездорожье устройство можно повредить.

Нередко случается и так, что при замене заднего левого колеса водитель упирают домкрат не в раму, а в кожух компрессора, тем самым выворачивая его крепления. Так что срок жизни компрессора напрямую зависит от владельца.

Ресивер

Он обычно ржавеет через пять-семь лет эксплуатации, что, согласитесь, не так уж и плохо. На многих автомобилях узел расположен так, что сверху получается ниша, в которой со временем начинает скапливаться грязь. Если ее не чистить, корпус ресивера проржавеет насквозь и его придется заменить. В среднем, эта деталь стоит 15 000 рублей.

Как видите, долговечность ресивера так же напрямую зависит от владельца. Если водитель не месил грязь на бездорожье и следил за машиной, коррозия не будет так безжалостна к компонентам пневмоподвески.

Фото из открытых источников

Пневмоэлементы

Пожалуй, это самое больное место. На многих машинах они сделаны по принципу так называемого рукавного типа. То есть резинокордная часть сминается примерно так, как рукав у рубашки. При этом на детали образуется складка, что и становится причиной проблем. Со временем она протирается и внутрь начинает проникать пыль, вода и грязь. Но это касается только передней подвески. А на двух пневмобаллонах сзади установлены защитные кожухи. Поэтому эти элементы куда долговечнее.

Совет тут один. Проверяйте состояние пневмобаллонов и пыльников на каждом техобслуживании. Регулярные мойки и осмотр позволят продлить жизнь пневмоэлементам. А если увидели, что на пыльнике трещина — замените его. Он идет как отдельная запчасть и стоит недорого. А по сравнению с заменой пневмобаллона — и вовсе копейки.

Как видите, пневмоподвеска достаточно долговечна и надежна. Правда, только при суловии, что владелец следит за ее состоянием и регулярно обслуживает.

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19 июня 2020
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