Почему барабанные тормоза лучше, чем дисковые

Сейчас на многих современных автомобилях, особенно бюджетных, передние тормоза ставят дисковые, а вот сзади используют барабанные механизмы. Это и стало причиной домыслов, что, мол, так производители экономят на покупателях. Действительно, барабанные тормоза дешевле дисковых, но их установка на заднюю ось не связана с попыткой сохранить бюджет. У «барабанов» есть целый ряд преимуществ.

Надежность

Конструкция барабанных тормозов оказалась настолько простой и хорошо продуманной, что они за прошедший век не изменились. Ну а простота, как известно, залог надежности.

Долговечность

По толщине рабочая часть барабана превосходит диск, а колодки изнашиваются медленно. Поэтому прослужат такие механизмы много дольше.

Эффективность

Закрытая конструкция за счет увеличение диаметра и ширины барабана дает возможность сделать площадь трения большой. То есть такие механизмы могут развивать даже большее тормозное усилие, нежели дисковые. Что позволяет эффективно осаживать тяжелые автомобили, к примеру, пикапы, грузовики или автобусы.