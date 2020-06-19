Почему барабанные тормоза лучше, чем дисковые

Сейчас на многих современных автомобилях, особенно бюджетных, передние тормоза ставят дисковые, а вот сзади используют барабанные механизмы. Это и стало причиной домыслов, что, мол, так производители экономят на покупателях. Действительно, барабанные тормоза дешевле дисковых, но их установка на заднюю ось не связана с попыткой сохранить бюджет. У «барабанов» есть целый ряд преимуществ.
Надежность
Конструкция барабанных тормозов оказалась настолько простой и хорошо продуманной, что они за прошедший век не изменились. Ну а простота, как известно, залог надежности.
Долговечность
По толщине рабочая часть барабана превосходит диск, а колодки изнашиваются медленно. Поэтому прослужат такие механизмы много дольше.
Эффективность
Закрытая конструкция за счет увеличение диаметра и ширины барабана дает возможность сделать площадь трения большой. То есть такие механизмы могут развивать даже большее тормозное усилие, нежели дисковые. Что позволяет эффективно осаживать тяжелые автомобили, к примеру, пикапы, грузовики или автобусы.
Защита от грязи
«Барабаны» лучше защищены от попадания на рабочую поверхность тормозов воды и грязи. Да и составные части механизма, такие как гидравлические цилиндры, пружины, тормозные колодки и распорные планки размещены внутри. А это значит, что на них так же не летит грязь. Это делает барабанные тормоза идеальными для эксплуатации в тяжелых условиях. Ведь на бездорожье на задние колеса всегда грязи летит больше.
Простота конструкции
У барабанных тормозов простое совмещение с механизмом стояночного тормоза, что значительно облегчает ремонт и обслуживание автомобиля. А вот чтобы поставить на заднюю ось дисковые тормоза, инженерам приходится ломать голову. В результате появляются замысловатые и очень сложные конструкции тормозных механизмов, которые дороги в обслуживании и недолговечны.