Торнадо в машине, или Как почистить потолок автомобиля

Отмыть кресла и руль, начистить пластик и даже выдраить после зимы ковер — дело долгое, но понятное и технически не очень сложное. Главное — найти время и удобное место, где можно надолго разложить весь необходимый скарб. А что делать с потолком? Невероятным образом он за сущие секунды становится грязнее ковра в багажнике, а привести его в порядок очень трудно. Намочишь — останутся пятна, будешь тереть «на сухую» — появятся некрасивые разводы, а грязь останется на своем месте. Как правильно и быстро очистить потолочную отделку, не испортив ее?
Профессионализм опытных мастеров заключается не только в ловкости рук, но и в наличии специального оборудования. Для глобальной химчистки потолка потребуется шампунь, который теоретически можно заменить моющим средством, мощный пылесос и специальный прибор — торнадор — который распыляет пену тонким слоем, приподнимая ворс. Он действует исключительно в тандеме с компрессором.
Ключевой секрет, безусловно, сам торнадор: это насадка на компрессор, распылитель, снабженный отдельным баком для моющего средства. Пена под давлением прочищает потолок, а небольшое торнадо, которое образуется в его «носике», позволяет безопасно приподнять ворс, не деформируя его. Таким нехитрым и весьма бюджетным методом — прибор стоит около тысячи рублей — можно запросто почистить потолок от самой застоявшейся пыли.
Правда, есть одна хитрость: помутневшую и всосавшую грязь пену нужно будет убрать. Сделать это качественно можно только промышленным пылесосом, мощность которого значительно больше, чем у «домашнего помощника». Раньше такой агрегат мог стоить и 50 000, и 100 000 рублей, однако сегодня можно приобрести «ноунейм» на китайской барахолке всего за 6000 «деревянных». И его мощности будет более чем достаточно для всех семейных дел, включая тщательную уборку автомобиля. Если нет желания брать в руки китайскую подделку — добро пожаловать в мир подержанной техники: промышленный пылесос Baumaster разряжением 0,16 м/бар, которым оснащены все московские мойки, можно купить всего за 3 500 ₽
Математика этой затеи проста: пылесос, компрессор и торнадор, а также полный набор фирменных моющих средств обойдутся в 10 000–12 000 рублей. Это стоимость химчистки одного автомобиля. Только за потолок попросят не менее 3000 рублей! А если в семье машин две? Имеет смысл обзавестись собственным оборудованием и решать вопросы мойки и химчистки на даче или в гараже, где за уборку в салоне вам и слова не скажут. Каждый проведенный рейд против грязи принесет не только удовольствие от результата, но и существенное количество сбереженных средств.