Торнадо в машине, или Как почистить потолок автомобиля

Отмыть кресла и руль, начистить пластик и даже выдраить после зимы ковер — дело долгое, но понятное и технически не очень сложное. Главное — найти время и удобное место, где можно надолго разложить весь необходимый скарб. А что делать с потолком? Невероятным образом он за сущие секунды становится грязнее ковра в багажнике, а привести его в порядок очень трудно. Намочишь — останутся пятна, будешь тереть «на сухую» — появятся некрасивые разводы, а грязь останется на своем месте. Как правильно и быстро очистить потолочную отделку, не испортив ее?

Профессионализм опытных мастеров заключается не только в ловкости рук, но и в наличии специального оборудования. Для глобальной химчистки потолка потребуется шампунь, который теоретически можно заменить моющим средством, мощный пылесос и специальный прибор — торнадор — который распыляет пену тонким слоем, приподнимая ворс. Он действует исключительно в тандеме с компрессором.

Ключевой секрет, безусловно, сам торнадор: это насадка на компрессор, распылитель, снабженный отдельным баком для моющего средства. Пена под давлением прочищает потолок, а небольшое торнадо, которое образуется в его «носике», позволяет безопасно приподнять ворс, не деформируя его. Таким нехитрым и весьма бюджетным методом — прибор стоит около тысячи рублей — можно запросто почистить потолок от самой застоявшейся пыли.