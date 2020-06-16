Пример из жизни или как быстро удалить битум с кузова автомобиля?

В жизни любого автомобилиста есть как белые, так и черные полосы. Однажды, мои полосы в прямом смысле слова наслоились друг на друга. Выехав из автосалона на новом, белоснежно-белом авто, я неспешно покатил в направлении ГИБДД, для постановки транспортного средства на учет, куда был предварительно записан по электронной очереди. Попав колесом в очередную выбоину в асфальте, непроизвольно выругался в адрес дорожников — дороги надо ремонтировать! И… они их ремонтировали, буквально через несколько километров. Подъехав на площадку я вышел из авто и обомлел — на порогах, арках, по низу дверей и даже на дисках колес четко виднелись черные брызги свежего гудрона. Инстинктивно я принялся оттирать их салфеткой, но размазал и сделал только хуже. Сосед, также ожидавший своей очереди, молча полез в багажник, протянул мне очиститель битума в ярко-желтом флаконе и тряпку. Держи…

Не теряя времени, я нанес препарат на кузов и уже буквально через минуту стирал расплывшиеся по двери потеки битума ветошью. Затем, обильно смочив тряпку водой, благо с собой была полуторалитровая бутылка, протер обработанные места. От битумных пятен, к моему удивлению, не осталось и следа. Передавая документы на оформление переживал, что запах химии от рук вызовет негативную реакцию у инспектора, но пахший карамелью препарат выветрился довольно быстро.