Пример из жизни или как быстро удалить битум с кузова автомобиля?

В жизни любого автомобилиста есть как белые, так и черные полосы. Однажды, мои полосы в прямом смысле слова наслоились друг на друга. Выехав из автосалона на новом, белоснежно-белом авто, я неспешно покатил в направлении ГИБДД, для постановки транспортного средства на учет, куда был предварительно записан по электронной очереди. Попав колесом в очередную выбоину в асфальте, непроизвольно выругался в адрес дорожников — дороги надо ремонтировать! И… они их ремонтировали, буквально через несколько километров. Подъехав на площадку я вышел из авто и обомлел — на порогах, арках, по низу дверей и даже на дисках колес четко виднелись черные брызги свежего гудрона. Инстинктивно я принялся оттирать их салфеткой, но размазал и сделал только хуже. Сосед, также ожидавший своей очереди, молча полез в багажник, протянул мне очиститель битума в ярко-желтом флаконе и тряпку. Держи…
Не теряя времени, я нанес препарат на кузов и уже буквально через минуту стирал расплывшиеся по двери потеки битума ветошью. Затем, обильно смочив тряпку водой, благо с собой была полуторалитровая бутылка, протер обработанные места. От битумных пятен, к моему удивлению, не осталось и следа. Передавая документы на оформление переживал, что запах химии от рук вызовет негативную реакцию у инспектора, но пахший карамелью препарат выветрился довольно быстро.
А недавно ситуация с битумом повторилась. Правда, в этот раз, я уже знал «чем лечить», а посему того ужаса не испытал. Ну как «знал», помнил всего лишь флакон ярко-желтого цвета. Поехал в крупный автомагазин, чтобы купить то самое, когда-то опробованное в экстремальной ситуации средство. Среди выставленных на полке препаратов нашел его без труда, а по карамельному запаху определил своего «спасителя». Им оказался очиститель битумных пятен «Астрохим». Среди предложенных магазином вариантов упаковки были спрей и аэрозоль, решил взять последний.
Внимательно изучив описание к препарату на этикетке обнаружил, что он не наносит никакого вреда эмали кузова, пластиковым, хромированным, а также резиновым элементам. При этом, как показал мой опыт — состав размягчает битум в считанные секунды, позволяя просто и практически без следов стереть его тряпкой. Да и мыть машину с применением автошампуня после этого не требуется — протер мокрой тряпкой или ополоснул поверхность прямо из бутылки с водой, — вот и все. Кстати, со слов консультанта магазина препарат справляется не только со свежими, но и засохшими битумными пятнами. То есть — если и не заметили сразу что «вляпались», не беда.
Но не только битум подвластен этому чудо-средству. Неоднократно спасал он белоснежный кузов моего авто и от желтых пятен, оставленных тополиными почками. Главное делать это быстро и не ждать пока смола проникнет в слой лака. К сожалению, в городе с парковкой тяжело, а свободные места чаще всего можно найти именно под этими деревьями.