Где и как найти на пару часиков «яму» или подъемник для ремонта авто в городе

Подвеска и выхлоп, кузов и простая смена масла требует приподнять автомобиль. Некоторые операции можно провести и с домкратом, но порой нужно «зайти» под машину. Как это сделать, если нет своего гаража, да и где искать эстакаду? Неужели какой-нибудь автосервис согласиться пустить на подъемник?
Самый простой и доступный метод изучения и ремонта нижней части автомобиля, тот самый, что имеет непосредственный контакт с дорогой или около того — это яма. Иными словами, подпол, которым оснащены многие гаражи. Львиную долю «плоскостных парковок» уже снесли, но в спальных районах их еще немало. Есть где разгуляться. Бесплатно в свой гараж, пусть и на пару часов, может пустить только близкий друг или приятель, но вот за несколько сотен рублей о такой услуге можно договориться с многочисленными мужиками, которые проводят «на гаражах» все выходные и занимаются там отнюдь не ремонтом авто. Зачастую у них и машины-то уже нет. Но зато есть яма.
Также во многих гаражных кооперативах имеется эстакада: железная конструкция, возведенная над оврагом или в дальнем углу, заехав на которую можно смело изучать и ремонтировать. Стоит такое удовольствие около 150 рублей, а договариваться об услуге нужно, как правило, со сторожем. Кстати, стоимость напрямую зависит от количества нужных для ремонта часов и подлежит обсуждению. Другими словами, торг никто не отменял.
Еще одно «живое» место, где можно отыскать нужный объект — эстакаду — это автопарки. В гараж особого назначения просто так не заехать, хотя и туда можно попасть при определенной сноровке и должном умении вести переговоры, а вот в ремзону такси или автобусного парка забраться достаточно просто. Начальства по выходным там не бывает, а короткое, но продуктивное общение с охраной, подкрепленное некоторым количеством мелких наличных денег, позволит заехать на базу довольно быстро. Тоже самое можно сказать и о промзонах: въезд стоит около 100 рублей, а эстакада, а то и не одна, есть практически в каждой. Было бы желание и немного времени на поиск в интернете.
Самое сложное — найти подъемник. Просто так, за «здорово живешь», его, конечно, никто не даст, но в крупных городах, особенно в Москве, уже давно появились сервисы почасовой аренды, где можно забронировать себе не только ремзону, но и полный комплект — инструменты за вполне вменяемую сумму и в любое время суток. В таких «боксах» и ремонт проводить удобно, и света всегда достаточно, и процедура обойдется зачастую много дешевле, чем договариваться с автосервисом — у них сейчас, после трехмесячного простоя, работы прибавилось и жадность окрепла.