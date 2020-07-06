Где и как найти на пару часиков «яму» или подъемник для ремонта авто в городе

Подвеска и выхлоп, кузов и простая смена масла требует приподнять автомобиль. Некоторые операции можно провести и с домкратом, но порой нужно «зайти» под машину. Как это сделать, если нет своего гаража, да и где искать эстакаду? Неужели какой-нибудь автосервис согласиться пустить на подъемник?

Самый простой и доступный метод изучения и ремонта нижней части автомобиля, тот самый, что имеет непосредственный контакт с дорогой или около того — это яма. Иными словами, подпол, которым оснащены многие гаражи. Львиную долю «плоскостных парковок» уже снесли, но в спальных районах их еще немало. Есть где разгуляться. Бесплатно в свой гараж, пусть и на пару часов, может пустить только близкий друг или приятель, но вот за несколько сотен рублей о такой услуге можно договориться с многочисленными мужиками, которые проводят «на гаражах» все выходные и занимаются там отнюдь не ремонтом авто. Зачастую у них и машины-то уже нет. Но зато есть яма.

Также во многих гаражных кооперативах имеется эстакада: железная конструкция, возведенная над оврагом или в дальнем углу, заехав на которую можно смело изучать и ремонтировать. Стоит такое удовольствие около 150 рублей, а договариваться об услуге нужно, как правило, со сторожем. Кстати, стоимость напрямую зависит от количества нужных для ремонта часов и подлежит обсуждению. Другими словами, торг никто не отменял.