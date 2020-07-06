Почему категорически нельзя заливать антифриз в пустой бачок

Антифриз, или по-другому — охлаждающая жидкость нужна двигателю автомобиля так же, как качественное масло. При работе мотор нагревается до рабочей температуры 80—90 градусов, за поддержание которой и отвечает система охлаждения. По системе трубок, каналам в блоке цилиндров и радиатору циркулирует охлаждающая жидкость, снимающая избыточную температуру с двигателя и позволяющая салонному отопителю согревать пассажиров в холода.

Но бывают ситуации, когда антифриз уходит, а расширительный бачок остается пустым. Логика подсказывает, что нужно найти причину утечки жидкости. И если это, например, не плотно закрытая крышка, то антифриз нужно просто долить. Однако некоторые автопроизводители против того, чтобы владельцы автомобилей делали это самостоятельно, о чем прямо пишут в инструкции по эксплуатации. Но почему?

Запрещающая фраза звучит так: «При пустом расширительном бачке охлаждающую жидкость не доливать. Иначе внутрь системы может попасть воздух — опасность повреждения двигателя! Не продолжайте движение»! Что ж, логика автостроителей проста — завоздушенная система работает некорректно, и плохо охлаждает двигатель. Если при этом и уровень охлаждающей жидкости ниже минимума, то перегрева не избежать. А последствия этого все мы прекрасно знаем: головку блока попросту поведет, жидкость попадет в масло, и мотор очень сильно попросится на дорогостоящий ремонт. Но что делать, если на «эвакуатор» нет денег, до дилера или СТО далеко, причина утечки найдена, а нужно ехать?