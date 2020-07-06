Почему категорически нельзя заливать антифриз в пустой бачок

Антифриз, или по-другому — охлаждающая жидкость нужна двигателю автомобиля так же, как качественное масло. При работе мотор нагревается до рабочей температуры 80—90 градусов, за поддержание которой и отвечает система охлаждения. По системе трубок, каналам в блоке цилиндров и радиатору циркулирует охлаждающая жидкость, снимающая избыточную температуру с двигателя и позволяющая салонному отопителю согревать пассажиров в холода.
Но бывают ситуации, когда антифриз уходит, а расширительный бачок остается пустым. Логика подсказывает, что нужно найти причину утечки жидкости. И если это, например, не плотно закрытая крышка, то антифриз нужно просто долить. Однако некоторые автопроизводители против того, чтобы владельцы автомобилей делали это самостоятельно, о чем прямо пишут в инструкции по эксплуатации. Но почему?
Запрещающая фраза звучит так: «При пустом расширительном бачке охлаждающую жидкость не доливать. Иначе внутрь системы может попасть воздух — опасность повреждения двигателя! Не продолжайте движение»! Что ж, логика автостроителей проста — завоздушенная система работает некорректно, и плохо охлаждает двигатель. Если при этом и уровень охлаждающей жидкости ниже минимума, то перегрева не избежать. А последствия этого все мы прекрасно знаем: головку блока попросту поведет, жидкость попадет в масло, и мотор очень сильно попросится на дорогостоящий ремонт. Но что делать, если на «эвакуатор» нет денег, до дилера или СТО далеко, причина утечки найдена, а нужно ехать?
Опытные автовладельцы не очень-то переживают на этот счет, и доливают антифриз. Однако делают это по специальной технологии. Если расширительный бачок пустой, и вы ликвидировали причину утечки антифриза, то доливать его следует крайне аккуратно, чтобы тот поступал в систему малыми порциями и легко уходил в недра подкапотного пространства по системе трубок и каналов, попутно выгоняя воздух из системы. Лить нужно тонкой струйкой и по краю расширительного бачка. Если же делать это неаккуратно, то в трубки жидкость пойдет большими порциями, продвигая воздушный пузырь вглубь системы.
Автопроизводители перестраховываются, и предпочитают сходу напугать автовладельца. На деле же небольшая воздушная пробка не создаст особых проблем. Единственное, что нужно делать, это поглядывать на датчик температуры, чтобы она не росла. Если температура держится в зеленой зоне, то можно спокойно ехать по своим делам, и потом, по случаю, заскочить в автосервис.
Если же температура растет, то движение действительно лучше прекратить, и таки доехать до сервиса на эвакуаторе. Специалисты техцентра продиагностируют систему, найдут утечку, ликвидируют ее и правильно зальют антифриз. В противном случае, вы рискуете налететь на дорогостоящий ремонт двигателя.