Как заставить дверные замки подержанного авто работать тише

Несмотря на многочисленные тренировки «на холодильнике», которыми всех нас одарил 2020 год, мягко закрывать за собой дверь авто умеют не все. Некоторым этот процесс дается особенно сложно, а уж если в дело вмешался уклон дорожного полотна или резкий порыв ветра — пиши «пропало». Дверь закроется так, что стекла в соседних пятиэтажках задребезжат. Объяснениями и уговорами редко удается добиться поставленной задачи: русский человек знает, что дверью в машине надо хлопать. И знание это хранится на самой защищенной грани генома — никак его оттуда не вытравить.
Впрочем, есть один способ, который все же помогает. Не сразу и не быстро, но с задачей справляется, и применим абсолютно к любому авто. Ведь со временем даже премиальные иномарки, собранные вдалеке от «места проклятого», начинают «давать звону». Ключ всех бед кроется не столько в родительском желании жахнуть дверью изо всех сил, сколько в двух простых деталях: шумоизоляции и замке. Вот с него-то и начнем.
Любой механизм со временем изнашивается и разбалтывается. С замком двери — все аналогично. Правда, чем дороже автомобиль — тем медленнее он это делает. Тяги провисают, механизм теряет смазку и начинает разрушать сам себя. Чтобы этого не произошло, нужно периодически — хотя бы раз в год — смазывать его силиконовой смазкой. Хитрость заключается в том, что смазка для замков и механизмов отличается от обычной, которой нужно обрабатывать резиновые уплотнения: она гуще и плотнее. Так что набрызгать из баллончика в тонкую щель — занятие бессмысленное и бесполезное. Дверь нужно разбирать.
Снимая обшивку, убедитесь, что все пистоны целы и, что самое главное, прошлые хозяева авто не оставили вам подарков — «клопов» от «Жигулей». Любой подобный ремонт нужно сразу же локализовывать и убирать, потому что именно он и является причиной скрипов, стуков и прочих неприятностей, нарушающих тишину в авто. Пистоны «родные», но очень изношенные? Смело меняйте, потом не придется второй раз разбирать дверь.
Когда замок показался, был подтянут и смазан, оцените количество и качество шумоизоляции. Еще десять лет назад автопроизводители над тишиной в салоне работали куда меньше, чем сегодня, а то, что есть с завода — наверняка уже высохло, превратилось в камень, отклеилось и перестало выполнять свою функцию. И тут начинается второй акт пьесы: чтобы двери закрывались тише, нужно добавить пару матов «вибропласта». Именна тишина в пассажирском отсеке, а не музыкальная подготовка — главное применение этого хорошо известного в России материала.
Совместив два этих мероприятия — реставрацию замка и увеличение объема шумоизоляции — можно здорово «улучшить» звучание закрывающейся двери. Владельцы отечественных авто так же должны знать, что скрежет и щемящий душу лязг — дело рук замка, который надо немедленно поменять на «бесшумный», и специальный болтов, которые этот самый замок и крепят. Ищите крепеж со специальными пластиковыми вставками, которые заметно снизят децибелы даже обычных замков, а уж «пластик» и вовсе сделают беззвучным, будто в породистом «немце». Ну или около того. Ведь следом за дверьми шумоизоляцию попросит крыша, багажник и колесные арки…
Впрочем, все эти доработки меркнут перед одной единственной, но самой современной: доводчиком дверей. Раньше этой опцией могли похвастаться только представители премиального сегмента, а сегодня может козырнуть даже «Жигуль». Дело в том, что доводчик можно установить самостоятельно. Обычный дверной замок, которым оснащены все автомобили имеет два лепестка: если дверью хлопнуть без усилий, то замок защелкнется лишь на первый. Доводчик же с помощью собственного электропривода «закончит дело»: довернет замок, аккуратно «всосав» дверь в арку.
Оборудование далеко не дешевое — оснащение четырех дверей обойдется с работой в 50 000 рублей — но ведь удовольствие того стоит. Более того, вышеуказанную сумму можно существенно сократить, проделав весь объем работ своими руками. Четыре доводчика дверей на известном китайском ресурсе стоят около 350 долларов США или 25 000 рублей. Правда, с поставленной задачей справится только опытный автолюбитель.
Дооснащение автомобиля — одно из любимых хобби в России. Каждый автолюбитель желает сделать свой автомобиль, вне зависимости от стоимости и возраста, интереснее и комфортнее. Музыка и подсветка — прошлый век, который есть у каждого. А вот поставить на «Приору» доводчик дверей — задачка уровнем выше. Но оттого и намного привлекательнее!