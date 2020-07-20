Как заставить дверные замки подержанного авто работать тише

Несмотря на многочисленные тренировки «на холодильнике», которыми всех нас одарил 2020 год, мягко закрывать за собой дверь авто умеют не все. Некоторым этот процесс дается особенно сложно, а уж если в дело вмешался уклон дорожного полотна или резкий порыв ветра — пиши «пропало». Дверь закроется так, что стекла в соседних пятиэтажках задребезжат. Объяснениями и уговорами редко удается добиться поставленной задачи: русский человек знает, что дверью в машине надо хлопать. И знание это хранится на самой защищенной грани генома — никак его оттуда не вытравить.

Впрочем, есть один способ, который все же помогает. Не сразу и не быстро, но с задачей справляется, и применим абсолютно к любому авто. Ведь со временем даже премиальные иномарки, собранные вдалеке от «места проклятого», начинают «давать звону». Ключ всех бед кроется не столько в родительском желании жахнуть дверью изо всех сил, сколько в двух простых деталях: шумоизоляции и замке. Вот с него-то и начнем.

Любой механизм со временем изнашивается и разбалтывается. С замком двери — все аналогично. Правда, чем дороже автомобиль — тем медленнее он это делает. Тяги провисают, механизм теряет смазку и начинает разрушать сам себя. Чтобы этого не произошло, нужно периодически — хотя бы раз в год — смазывать его силиконовой смазкой. Хитрость заключается в том, что смазка для замков и механизмов отличается от обычной, которой нужно обрабатывать резиновые уплотнения: она гуще и плотнее. Так что набрызгать из баллончика в тонкую щель — занятие бессмысленное и бесполезное. Дверь нужно разбирать.