Как влияют присадки на расход топлива автомобиля: мифы и реальность

Для начала приведем немного любопытной информации относительно специальных автоприсадок, выпускаемых для бензиновых и дизельных моторов. Поразительно, но факт — такие продукты в нашей стране известны уже более четверти века и довольно неплохо продаются. А это значит, что уже как минимум три поколения российских автомобилистов пользуются подобными препаратами.
Неудивительно, что подобная востребованность подобных средств автохимии способствует тому, что на отечественном рынке с завидной регулярностью появляются различного рода присадки, разрабатываемые, к слову, не только для силовых агрегатов, но и для узлов трансмиссии, для топливного оборудования и даже(!) для систем климат-контроля. Кстати, такое изобилие разнообразных добавок (в первую очередь — антифрикционных) со временем породило ряд домыслов относительно их производства и реальных рабочих свойств. Дескать, льют их из одной бочки, меняя на банках этикетки, да и эффективность часто оказывается «ниже плинтуса».
Правда, когда дело доходит до анализа конкретных результатов применения той или иной присадки, выясняется, что на деле никаких реальных результатов нет и в помине. Так, в подавляющем большинстве ситуаций, с которыми когда-либо приходилось сталкиваться экспертам портала «АвтоВзгляд», выводы по применению различных антифрикционных препаратов строились исключительно на основе субъективных ощущений владельцев автомобилей. Понятно, что ни о какой объективной оценке в подобных случаях речь не может идти в принципе.
Совсем другое дело, когда оценка результативности используемых препаратов строится на выверенной и прозрачной методике, основанной на сопоставлении расчетных или же измеренных параметров, которые были получены в ходе практических испытаний. И постоянные посетители нашего портала наверняка заметили, что в большинстве тех тестов, что проводятся при поддержке редакции, применяются собственные оригинальные методики, позволяющие выставить объективную оценку конкретному продукту.
Именно такой, чисто исследовательский подход был применен при длительном тестировании известной немецкой антифрикционной присадки Molygen Motor Protect, созданной специалистами фирмы Liqui Moly. Чтобы проверить эффективность средства после ее заливки в систему смазки, эксперты портала «АвтоВзгляда» разработали свою оригинальную методику. Главный ее смысл заключается в регулярных (через фиксированные интервалы пробега) замерах двух параметров: расхода топлива, а также уровня шума мотора. В дальнейшем полученные результаты сопоставлялись с аналогичными данными, зафиксированными до применения присадки.
Выбор двух отмеченных выше показателей обусловлен спецификой действия Molygen Motor Protect. Этот антифрикционный препарат, в отличие от многочисленных аналогов, не содержит твердых частиц, и работает только на химическом молекулярном уровне. Благодаря чему создает на поверхности обработанного металла прочный поверхностный слой, что обеспечивает также и защиту от износа. Такой эффект в сочетании со снижением трения способствует увеличению ресурса двигателя и уменьшению расхода топлива.
Напомним, что практические ходовые испытания Molygen Motor Protect, которые проводились на редакционном Audi A6 c 2,4-литровым бензиновым движком, были начаты еще два года назад. Тогда пробег машины составлял чуть менее 110 000 км, а расход топлива, если верить показаниям дисплея, фиксировался на уровне 14 л/100 км при езде в смешанном режиме. Для более точного замера данного показателя, тест-редакторы перед испытаниями полностью заполняли бензобак (до верха его горловины), а после длительного контрольного пробега доливали бензин, определяя таким образом реальный расход горючего.
Какие же результаты мы имеем после двух лет непрерывного тестирования Molygen Motor Protect? Сейчас, как и год назад, можно однозначно утверждать: положительный эффект от применения немецкой присадки налицо. Во-первых, после заливки препарата удалось достаточно заметно снизить расход топлива. Это видно на графике, отражающем динамику изменения расхода топлива относительно километража. В итоге сегодня, обозначив на одометре почти 130 000 км пробега, машина потребляет примерно 12,7 л горючего на 100 км пути в смешанном режиме эксплуатации, обеспечивая его экономию на уровне примерно семи процентов.
Во-вторых, неплохой результат отмечен и при оценке шумности мотора. Этот достаточно важный показатель, пусть и не очень сильно (примерно на 1,3 дБ), но тоже уменьшился, что, безусловно, радует.
Остается надеяться, что все положительные моменты, зафиксированные в ходе тестирования присадки, будут проявляться и в дальнейшем. А мы, со своей стороны, продолжим регулярное наблюдение за отмеченными выше показателями.