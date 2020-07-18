Как влияют присадки на расход топлива автомобиля: мифы и реальность

Для начала приведем немного любопытной информации относительно специальных автоприсадок, выпускаемых для бензиновых и дизельных моторов. Поразительно, но факт — такие продукты в нашей стране известны уже более четверти века и довольно неплохо продаются. А это значит, что уже как минимум три поколения российских автомобилистов пользуются подобными препаратами.

Неудивительно, что подобная востребованность подобных средств автохимии способствует тому, что на отечественном рынке с завидной регулярностью появляются различного рода присадки, разрабатываемые, к слову, не только для силовых агрегатов, но и для узлов трансмиссии, для топливного оборудования и даже(!) для систем климат-контроля. Кстати, такое изобилие разнообразных добавок (в первую очередь — антифрикционных) со временем породило ряд домыслов относительно их производства и реальных рабочих свойств. Дескать, льют их из одной бочки, меняя на банках этикетки, да и эффективность часто оказывается «ниже плинтуса».