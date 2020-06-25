Как улучшить шумоизоляцию колесных арок и уберечь от коррозии?

Идея «жидких подкрылок» — создать на внутренней поверхности колесных ниш (впрочем, это могут быть пороги, днище, лонжероны рам джипов) покрытие, которое будет полностью повторять контур деталей и защищать поверхность от агрессивного воздействия дорожных реагентов, кислотных осадков, грязи, влаги и предотвращать коррозию. Алгоритм действий прост — снимаем штатные подкрылки, хорошо моем и обезжириваем поверхность ниш (порогов, днища и т. д.), наносим состав и, дав ему высохнуть, устанавливаем заводские локеры на прежнее место. Тормозные механизмы, амортизаторы, элементы подвески и рулевого управления лучше закрыть, — например, обернуть полиэтиленовой пленкой.

В продаже встречаются составы как в банке для нанесения кисточкой, так и в баллонах для нанесения методом распыления. Причем вторые выпускаются либо в готовом аэрозольном формате, либо под пистолет. Составы, которые наносятся распылением, безусловно, образуют более равномерное покрытие. Для нанесения большинства из них требуется специальное оборудование — компрессор, пистолет и т. д. Однако, работу можно выполнить и без них, используя «жидкие подкрылки» в аэрозолях. Такие, например, выпускает ASTROhim. В этом составе есть некие стеклянные микросферы (полые шарики), которые хоть и не видны невооруженным глазом, но значительно улучшают прочность и износостойкость покрытия, придавая ему теплоизоляционные и шумопоглощающие свойства. Вот за счет чего достигается повышение акустического комфорта.

Кстати, при нанесении этот состав формирует достаточно широкий факел, что удобно для покрытия площади за минимальное число проходов и равномерного нанесения материала, который, к слову, не стекает с поверхности, а буквально тут же прилипает к ней. На выходе получаем прочную полимерную пленку равномерной толщины, которая не трескается на морозе и не «плывет» на жаре, подобно кольчуге защищает каждый квадратный сантиметр поверхности, а штатные подкрылки будут — латы, принимающие на себя удар крупных камней.