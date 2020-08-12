«Вас не слышно, перезвоните»: как улучшить качество телефонной связи в машине

Камеры видеофиксации уже готовы выписывать штрафы за общение по телефону, а сотрудники ГИБДД с радостью сделают это уже сегодня. Время беспроблемного телефонного разговора «по старинке» заканчивается, нужно переоборудовать или дооснащать автомобиль. Однако штатные комплексы зачастую дают ужасный «брак», а китайские решения требуют «прямых рук» и знаний. Как сделать hands free правильно, дешево и надолго?

С подержанными автомобилями все достаточно просто: приобретаем магнитолу с возможностью подключения телефона и микрофоном, устанавливаем и радуемся. Казалось бы, никаких сложностей, в любом гаражном кооперативе найдется умелец. Однако и тут есть некоторые тонкости.

Во-первых, следует сделать выбор в пользу направленного микрофона, который стоит установить так, чтобы он «смотрел в рот» спикеру. Во-вторых, быть предельно внимательным с подключением «громкой связи», ведь именно некачественная сборка устройства зачастую становится причиной помех и наводок. Третий пункт — конфликт интересов. Дополнительные устройства — навигаторы, регистраторы, радары и прочее — дают существенные помехи на микрофон, заставляя вашего собеседника выслушивать целую какофонию звуков, через которую лишь периодически прорывается голос. Одним словом, наведите порядок в эфире, и чудо качественного сигнала случится.