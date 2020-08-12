«Вас не слышно, перезвоните»: как улучшить качество телефонной связи в машине

Камеры видеофиксации уже готовы выписывать штрафы за общение по телефону, а сотрудники ГИБДД с радостью сделают это уже сегодня. Время беспроблемного телефонного разговора «по старинке» заканчивается, нужно переоборудовать или дооснащать автомобиль. Однако штатные комплексы зачастую дают ужасный «брак», а китайские решения требуют «прямых рук» и знаний. Как сделать hands free правильно, дешево и надолго?
С подержанными автомобилями все достаточно просто: приобретаем магнитолу с возможностью подключения телефона и микрофоном, устанавливаем и радуемся. Казалось бы, никаких сложностей, в любом гаражном кооперативе найдется умелец. Однако и тут есть некоторые тонкости.
Во-первых, следует сделать выбор в пользу направленного микрофона, который стоит установить так, чтобы он «смотрел в рот» спикеру. Во-вторых, быть предельно внимательным с подключением «громкой связи», ведь именно некачественная сборка устройства зачастую становится причиной помех и наводок. Третий пункт — конфликт интересов. Дополнительные устройства — навигаторы, регистраторы, радары и прочее — дают существенные помехи на микрофон, заставляя вашего собеседника выслушивать целую какофонию звуков, через которую лишь периодически прорывается голос. Одним словом, наведите порядок в эфире, и чудо качественного сигнала случится.
Куда сложнее вопрос с фирменной «музыкой», которая очень редко позволяет добиться комфортного телефонного общения. Во-первых, микрофон часто стоит в потолочном блоке ЭРА-ГЛОНАСС, поэтому приходится тянуться к потолку, чтобы быть услышанным. Во-вторых, сам микрофон зачастую не выдерживает критики и нуждается в замене. Ну и, наконец, третий и самый распространенный случай — пыль и грязь, которые быстро забивают устройство и требуют комплексной уборки. Блок, как вы догадываетесь, снимается и разбирается, мусор оттуда извлекается, улучшая качество связи. Сделать это может каждый и на любом автомобиле, ничего архисложного и высокотехнологичного в этом «гаджете» нет.
Впрочем, добиться идеала с «оригинальным» микрофоном крайне сложно, да и разговаривать по нему откровенно неудобно. Поэтому лучший вариант для штатной магнитолы — установка направленного микрофона на переднюю стойку: опытные радиотехники справятся с этой задачей самостоятельно, а вот новичкам лучше обратиться к специалисту. Без паяльника тут не обойтись.
Самый сложный расклад — «подружить» систему с новой магнитолой. Популярность китайской барахолки и доступные цены на «музыку» с операционной системой Android в тандеме вывели этот вопрос на самый верх отечественных поисковиков. Дело в том, что в самой магнитоле есть встроенный микрофон, который по умолчанию берет на себя телефонную связь.
Если же счастливый обладатель все же воткнул в заднюю часть проигрывателя порт штатного микрофона, то в ответ он чаще всего услышит оглушительный треск помех. Дело в том, что расположенные рядом устройства дают умопомрачительную наводку. Для решения проблемы необходимо «деинсталлировать» встроенный микрофон. Другими словами, просто отпаять его.
В качестве вишенки на торте мы оставили еще одну новость, про которую мало кто знает. Дело в том, что современные магнитолы можно настраивать: для этого необходимо не просто зайти в главное меню, а влезть в «режим администратора» и поменять параметры микрофона, сделать его более чувствительным, например.
Справиться с этой задачей на штатной магнитоле сможет специалист официального дилера, а вот с китайской «обновкой» придется разбираться самостоятельно. Впрочем, не боги горшки обжигают — глаза боятся, а руки делают!